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«Чего хотят женщины»: Белагропромбанк запустил пакет услуг для женщин в бизнесе
17.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
12 апреля
ДЛЯ КОГО СОЗДАН ПРОДУКТ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПАКЕТ УСЛУГ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
Белагропромбанк знает, чего хотят женщины! Мы создали продукт, который сделает работу бизнес-леди эффективной и удобной. В пакете услуг предусмотрен ряд интересных и выгодных предложений: грейс-период, специальные предложения от партнеров банка, нетворкинг и мн.др.
ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПАКЕТА УСЛУГ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
1. Пакет расчетно-кассового обслуживания.
Расчетно-кассовое обслуживание по пакету «Чего хотят женщины» включает в себя:
Внимание! Пакет РКО «Чего хотят женщины» смогут подключить как действующие, так и вновь созданные субъекты женского предпринимательства. При этом для новых клиентов банка в первые 3 месяца действует грейс-период без взимания платы!
2. Кредитная поддержка на привлекательных условиях.
Для клиентов, подключенных к пакету «Чего хотят женщины», банк предлагает возможность воспользоваться финансовой поддержкой на текущую и инвестиционную деятельность в рамках специальных кредитных продуктов для женского предпринимательства «
3. Партнерские услуги и сервисы.
Клиенты, подключенные к пакету услуг «Чего хотят женщины», имеют возможность получать услуги и сервисы у партнеров банка, в том числе:
4. Доступ к электронным ресурсам Белагропромбанка.
В рамках пакета услуг «Чего хотят женщины» предоставляется доступ:
5. Ресурсные встречи на базе Центров притяжения Igrow.
Бизнес-вумен — пользователи пакета услуг «Чего хотят женщины» смогут посещать бизнес-мероприятия, нетворкинг, конференции, семинары, воркшопы, мастер-классы, проходящие в онлайн- и онлайн-формате на базе
Уважаемые бизнес-леди!
Предлагаем вам воспользоваться пакетом услуг «Чего хотят женщины», оформить заявку на подключение пакета на
Уверены, вместе мы сможем больше!
УНП 100 693 551. ОАО «Белагропромбанк».
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12 апреля Белагропромбанк запустил новый продукт, который был разработан специально для самой обаятельной и привлекательной половины человечества - для женщин!...
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