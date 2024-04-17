«Чего хотят женщины»: Белагропромбанк запустил пакет услуг для женщин в бизнесе

Источник материала: ProBusiness





12 апреля Белагропромбанк запустил новый продукт, который был разработан специально для самой обаятельной и привлекательной половины человечества — для женщин! Теперь для бизнес-вумен банк может предложить продукт под названием «Чего хотят женщины», представляющий собой целый комплекс современных услуг и сервисов, способных значительно расширить возможности для успешного и эффективного ведения своего дела.

ДЛЯ КОГО СОЗДАН ПРОДУКТ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

Пакет услуг «Чего хотят женщины» предназначен для инициативных и активных женщин, которые хотят проявить себя в бизнесе. Сферы деятельности бизнес-вумен могут быть самыми разными, данным продуктом могут воспользоваться женщины — индивидуальные предприниматели либо юридические лица, руководителями которых являются женщины и в уставном фонде которых доля участия женщин (ы) составляет не менее 50%.

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПАКЕТ УСЛУГ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

Белагропромбанк знает, чего хотят женщины! Мы создали продукт, который сделает работу бизнес-леди эффективной и удобной. В пакете услуг предусмотрен ряд интересных и выгодных предложений: грейс-период, специальные предложения от партнеров банка, нетворкинг и мн.др.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПАКЕТА УСЛУГ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

1. Пакет расчетно-кассового обслуживания.

Расчетно-кассовое обслуживание по пакету «Чего хотят женщины» включает в себя:

открытие и ведение счета в белорусских рублях и иностранной валюте;

пользование системами дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» и «Мобильный банкинг»;

банковские переводы в бел.руб. по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде, без взимания платы в количестве 50 шт.;

зачисление личного дохода/заработной платы, а также перечисление на базовые счета в рамках заключенного договора — с комиссией всего 0,1% от суммы зачисления;

от суммы зачисления; выпуск, обслуживание двух корпоративных карточек Белкарт и одной личной дебетовой карточки Visa Gold/Masterсard Gold.

Внимание! Пакет РКО «Чего хотят женщины» смогут подключить как действующие, так и вновь созданные субъекты женского предпринимательства. При этом для новых клиентов банка в первые 3 месяца действует грейс-период без взимания платы!

2. Кредитная поддержка на привлекательных условиях.

Для клиентов, подключенных к пакету «Чего хотят женщины», банк предлагает возможность воспользоваться финансовой поддержкой на текущую и инвестиционную деятельность в рамках специальных кредитных продуктов для женского предпринимательства « Женский бизнес-оборот » и « Женский бизнес-инвест »:

сумма и валюта кредита: в текущую деятельность — до 150 000 бел.руб. , в инвестиционную деятельность — до 7 000 000 бел. руб. ;

, в инвестиционную деятельность — до ; размер процентов за пользование кредитом: в текущую деятельность — от 9,5% годовых , в инвестиционную деятельность — от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

, в инвестиционную деятельность — от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь; срок полного погашения кредита: в текущую деятельность — до 3 лет, в инвестиционную деятельность — до 5 лет.

3. Партнерские услуги и сервисы.

Клиенты, подключенные к пакету услуг «Чего хотят женщины», имеют возможность получать услуги и сервисы у партнеров банка, в том числе:

экспертный аудит информационного ресурса (сайта);

профессиональную экспресс-диагностику ведения бухгалтерского учета субъекта женского предпринимательства.

4. Доступ к электронным ресурсам Белагропромбанка.

В рамках пакета услуг «Чего хотят женщины» предоставляется доступ:

к торговой площадке «Сервис электронной коммерции « ШиреКруг »,

», к функциональному модулю «Маркетплейс» в подсистеме «Интернет-Клиент».

5. Ресурсные встречи на базе Центров притяжения Igrow.

Бизнес-вумен — пользователи пакета услуг «Чего хотят женщины» смогут посещать бизнес-мероприятия, нетворкинг, конференции, семинары, воркшопы, мастер-классы, проходящие в онлайн- и онлайн-формате на базе Центров притяжения Igrow Белагропромбанка во всех регионах Беларуси.

Уважаемые бизнес-леди!

Предлагаем вам воспользоваться пакетом услуг «Чего хотят женщины», оформить заявку на подключение пакета на сайте Белагропромбанка .

Уверены, вместе мы сможем больше!

УНП 100 693 551. ОАО «Белагропромбанк».