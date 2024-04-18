Погода в СНГ: магнолия раньше времени зацвела в Кыргызстане, соревнования по фотобердингу провели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дождь, порывистый ветер и плюс 11 будет в четверг в Москве. Горожанам рекомендуют обходить стороной деревья, билборды и шаткие конструкции. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Весна в Кыргызстане уверенно шагает вперед. Сегодня в Бишкеке +22, без дождя. Такая погода благоприятна для растений, особенно экзотических.

В столице раньше времени зацвела магнолия. Обычно это происходит в конце апреля –начале мая. Красивые вечнозеленые деревья все чаще высаживают в Бишкеке. Они гармонично вписались в ландшафт, цветут несколько месяцев, разливая приятный аромат по улицам города.



Беларусь

Весенняя классика в Беларуси. Дневная температура воздуха – плюс 11. Облачно с прояснениями, не исключены кратковременные дожди. Но это не останавливает любителей доброй охоты на птиц.

В Березинском биосферном заповеднике соревнования по фотобердингу. Участники за шесть часов должны сфотографировать как можно больше пернатых. Тройку авторов самых удачных кадров ждут призы экскурсия у гнезда хищной птицы, а также пригласительные сразу в два музея: меда и мифологии.