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Погода в СНГ: магнолия раньше времени зацвела в Кыргызстане, соревнования по фотобердингу провели в Беларуси
18.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дождь, порывистый ветер и плюс 11 будет в четверг в Москве. Горожанам рекомендуют обходить стороной деревья, билборды и шаткие конструкции. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Весна в Кыргызстане уверенно шагает вперед. Сегодня в Бишкеке +22, без дождя. Такая погода благоприятна для растений, особенно экзотических.
В столице раньше времени зацвела
Весенняя классика в Беларуси. Дневная температура воздуха – плюс 11. Облачно с прояснениями, не исключены кратковременные дожди. Но это не останавливает любителей доброй охоты на птиц.
В Березинском биосферном заповеднике соревнования по фотобердингу. Участники за шесть часов должны сфотографировать как можно больше пернатых. Тройку авторов самых удачных кадров ждут призы экскурсия у гнезда хищной птицы, а также пригласительные сразу в два музея: меда и мифологии.
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Погода в СНГ: магнолия раньше времени зацвела в Кыргызстане, соревнования по фотобердингу провели в Беларуси
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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