Белорусский союз женщин собрал гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Союз женщин собрал гуманитарную помощь пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщает «МИР 24».

Груз весом в 10 тонн направили в Орск. В списке около двух тысяч товаров. Это вещи первой необходимости: постельные принадлежности, одноразовая посуда, полотенца, зубные пасты и щетки. Все было собрано за неделю.

«Неравнодушных не было. Все объединенные организации МЧС, все области без исключения подключились, кто сколько смог. Кто-то передавал в денежном эквиваленте, что-то мы покупали, товар, здесь, кто-то передавал товаром. И я уверена, что эта такая маленькая частичка женского белорусского сердца, которая дойдет до тех, кто в это нуждается», – подчеркнула председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Хочу сказать, что и МЧС наше тоже готово подключиться, и водолазные работы, и спасательная бригада оперативная готова с техникой специальной выезжать», –отметила председатель белорусского концерна Татьяна Лугина.

Ежедневно в Оренбургскую область поступают гуманитарные грузы и из разных регионов России. Помощь оказывают общественные организации, молодежные движения, волонтеры и бизнес -сообщества.