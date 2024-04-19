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Белорусский союз женщин собрал гумпомощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье
19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Союз женщин собрал
Груз весом в 10 тонн направили в Орск. В списке около двух тысяч товаров. Это вещи первой необходимости: постельные принадлежности, одноразовая посуда, полотенца, зубные пасты и щетки. Все было собрано за неделю.
«Хочу сказать, что и МЧС наше тоже готово подключиться, и водолазные работы, и спасательная бригада оперативная готова с техникой специальной выезжать», –отметила председатель белорусского концерна Татьяна Лугина.
Ежедневно в Оренбургскую область поступают гуманитарные грузы и из разных регионов России. Помощь оказывают общественные организации, молодежные движения, волонтеры и бизнес -сообщества.
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Груз весом в 10 тонн направили в Орск. В списке около двух тысяч товаров.
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