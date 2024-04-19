Минск направил гуманитарный груз в Оренбургскую область

Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 тонн благотворительного груза для пострадавших от наводнения в Оренбургской области собрали в Белорусском союзе женщин, передает «МИР 24».

В списке около двух тысяч товаров. Это вещи первой необходимости: постельные принадлежности, одноразовая посуда, полотенца, зубные пасты и щетки. Все это доставят на фуре. Грузовик покинет Беларусь уже сегодня и отправится в город Орск.

«Неравнодушных не было. Все объединенные организации МЧС, все области без исключения подключились, кто сколько смог. Кто-то передавал в денежном эквиваленте, что-то мы покупали здесь, кто-то передавал товаром, и я уверена, что эта такая маленькая частичка женского белорусского сердца, которая дойдет до тех, кто в это нуждается», – поделилась председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Хочу сказать, что и МЧС наши тоже готовы подключиться, и водолазные работы, и спасательная бригада оперативная готова с техникой специальной выезжать», – отметила председатель концерна Татьяна Лугина.