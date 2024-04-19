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Минск направил гуманитарный груз в Оренбургскую область
19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
10 тонн благотворительного груза для пострадавших от наводнения в Оренбургской области собрали в Белорусском союзе женщин, передает «МИР 24».
В списке около двух тысяч товаров. Это вещи первой необходимости: постельные принадлежности, одноразовая посуда, полотенца, зубные пасты и щетки. Все это доставят на фуре. Грузовик покинет Беларусь уже сегодня и отправится в город Орск.
«Хочу сказать, что и МЧС наши тоже готовы подключиться, и водолазные работы, и спасательная бригада оперативная готова с техникой специальной выезжать», – отметила председатель концерна Татьяна Лугина.
Ежедневно в Оренбургскую область поступают
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Ежедневно в Оренбургскую область поступают гуманитарные грузы из разных регионов России.
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