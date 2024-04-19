Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, посев хлопка начался на юге Азербайджана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в пятницу ждет настоящий ураган. В российскую столицу пришел южный циклон «Гори». Он принес сильный ветер и проливные дожди. За сутки может выпасть от 50 до 70% нормы осадков. И это при том, что апрель традиционно сухой месяц. О погода в странах Содружества расскажут наши корреспонденты.

Азербайджан

В Баку солнечно и тепло. Воздух прогрелся до +22. Завтра в столице пройдет общегородской субботник. Представители исполнительной власти и местные жители будут сажать деревья.

Хорошая погода и в других регионах республики. На юге приступили к весенне-полевым работам. Сейчас проходит посев хлопка. Для этого фермеры предварительно очистили, вспахали и удобрили земельные участки. Закончить аграрии планируют в течение двух недель.

Беларусь



В Беларуси теплые солнечные дни сменились ветреными и прохладными. Днем температура воздуха не превысит 11 градусов. А из-за осадков в стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Рыболовы приходят на водоемы и в холода, но до 30 мая они не смогут ловить судака. Введен запрет на вылов этой рыбы. Нарушителям грозит штраф от 400 белорусских рублей. Это около 11,5 тысяч российских. В некоторых случаях возможна конфискация рыболовных принадлежностей.