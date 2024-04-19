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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, посев хлопка начался на юге Азербайджана
19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве в пятницу ждет настоящий ураган. В российскую столицу пришел
Азербайджан
В Баку солнечно и тепло. Воздух прогрелся до +22. Завтра в столице пройдет общегородской субботник. Представители исполнительной власти и местные жители будут сажать деревья.
Хорошая погода и в других регионах республики. На юге приступили к весенне-полевым работам. Сейчас проходит посев хлопка. Для этого фермеры предварительно очистили, вспахали и удобрили земельные участки. Закончить аграрии планируют в течение двух недель.
Беларусь
Рыболовы приходят на водоемы и в холода, но до 30 мая они не смогут ловить судака. Введен запрет на вылов этой рыбы. Нарушителям грозит штраф от 400 белорусских рублей. Это около 11,5 тысяч российских. В некоторых случаях возможна конфискация рыболовных принадлежностей.
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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, посев хлопка начался на юге Азербайджана
О погода в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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