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Лучшие кинологи встретились на международных соревнованиях под Минском

19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие кинологи встретились на международных соревнованиях под Минском
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Под Минском проходят международные соревнования кинологов. Всего в них принимают участие более 20 команд, в том числе из России, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Тор и Фалик в Беларуси впервые. Им только два года, но опыт у них уже большой. Они приехали из Ростова-на-Дону на поезде. Собакам путешествие далось легко. К состязанию готовились усердно – элементы программы повторяли даже на перронах.

«У нас такой полосы препятствий нет. То есть мы потренировали, можно сказать, ее здесь впервые. Самое сложное, я посмотрел, это ваша лестница, потому что ступеньки непривычны для наших собак», – рассказал майор войск Национальной гвардии России Роман Молодых.

Белорусскому псу Беркуту все этапы соревнований знакомы. Андрей Рогов тренирует четвероногого с полутора месяцев. Даже если подопечный отказывается выполнять команды, специалист терпеливо ждет, когда собака станет сговорчивее.

«Я во многих случаях собак сравниваю с людьми. У него тоже может и настроения не быть, может что-то беспокоить. Если они отказывается от работы, то мы это повторим завтра. Не повторится завтра, попробуем послезавтра. Я не думаю, что принуждение приведет к результату», – рассказал кинолог Брестского областного управления Департамента охраны Андрей Рогов.

Названы самые избалованные породы собак
Волнение перед выступлением – обычное дело для участника. Нужно перепрыгнуть препятствие, задержать нарушителя и найти след в полевых и городских условиях. Участвуют две породы: немецкие и бельгийские овчарки. Они лучше поддаются дрессировке. Обязательное условие – возраст от 14 месяцев.

«Соревнования включают в себя общий курс дрессировки, общее послушание, специальный курс, он же включает в себя лобовую атаку, выборку вещи, также служебный биатлон – это преодоление дистанции полтора километра с двумя огневыми рубежами, а также преодоление кинологической полосы препятствий», – рассказал инспектор по кинологической работе Департамента охраны Дмитрий Губенко.

Судьи оценивают поведение собаки и то, как она реагирует на команды кинологов. Обращают внимание и на технику исполнения элементов. Оценки заносят в бланк. Лучшую пару ждут кубок, медаль и комплект нового снаряжения.



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Судьи оценивают поведение собаки, технику исполнения элементов и то, как она реагирует на команды кинологов.
 
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