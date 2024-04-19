Лучшие кинологи встретились на международных соревнованиях под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском проходят международные соревнования кинологов. Всего в них принимают участие более 20 команд, в том числе из России, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Тор и Фалик в Беларуси впервые. Им только два года, но опыт у них уже большой. Они приехали из Ростова-на-Дону на поезде. Собакам путешествие далось легко. К состязанию готовились усердно – элементы программы повторяли даже на перронах.

«У нас такой полосы препятствий нет. То есть мы потренировали, можно сказать, ее здесь впервые. Самое сложное, я посмотрел, это ваша лестница, потому что ступеньки непривычны для наших собак», – рассказал майор войск Национальной гвардии России Роман Молодых.

Белорусскому псу Беркуту все этапы соревнований знакомы. Андрей Рогов тренирует четвероногого с полутора месяцев. Даже если подопечный отказывается выполнять команды, специалист терпеливо ждет, когда собака станет сговорчивее.

«Я во многих случаях собак сравниваю с людьми. У него тоже может и настроения не быть, может что-то беспокоить. Если они отказывается от работы, то мы это повторим завтра. Не повторится завтра, попробуем послезавтра. Я не думаю, что принуждение приведет к результату», – рассказал кинолог Брестского областного управления Департамента охраны Андрей Рогов.

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