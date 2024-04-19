Сотрудники Исполкома СНГ и МТРК «Мир» посадили сосны под Минском

«40% территории Беларуси – это лесной массив. Это стратегический ресурс Беларуси – лес. Здесь и безопасность, и экология, и политика, и экономика. Несмотря на те санкции, которые на нас наложили, экспорт лесной продукции растет. И мы это видим по документам. И растет в первую очередь в страны СНГ», – отметил директор организационного департамента Исполнительного комитета СНГ Игорь Граховский.

Идею по традиции поддержали наши белорусские коллеги. «Мировцы» на соседней делянке в прошлом году высадили березы. И деревья прижились. Успех вдохновил на посадки даже под дождем.

«По статистике. наши леса все время приумножаются, и радостно то, что не только корпоративные выезды сейчас происходят. Посмотрите по соцсетям, сколько семей выезжает. Группируются в большие компании, договариваются с лесохозяйствами и высаживают свои делянки», – рассказала заместитель директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси Мария Янская.

Акция проходит в 17-й раз. Теперь ее приурочили к объявленному в Беларуси Году качества.