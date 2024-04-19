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Сотрудники Исполкома СНГ и МТРК «Мир» посадили сосны под Минском

19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники Исполкома СНГ и МТРК «Мир» посадили сосны под Минском
 Фото: МТРК «Мир»

Сотрудники белорусского представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и работники минской штаб-квартиры Исполкома СНГ высадили сосны. В Беларуси проходит акция «Обновим лес вместе», присоединиться к ней может любой желающий, предает «МИР 24».

Место для новой делянки освободилось благодаря плановой вырубке. Представители штаб-квартиры СНГ собрали свою команду, лесхоз помог с саженцами и оборудованием. За пару часов на пустой опушке появился гектар деревьев. Через 80 лет они превратятся в сосновый бор.

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«40% территории Беларуси – это лесной массив. Это стратегический ресурс Беларуси – лес. Здесь и безопасность, и экология, и политика, и экономика. Несмотря на те санкции, которые на нас наложили, экспорт лесной продукции растет. И мы это видим по документам. И растет в первую очередь в страны СНГ», – отметил директор организационного департамента Исполнительного комитета СНГ Игорь Граховский.

Идею по традиции поддержали наши белорусские коллеги. «Мировцы» на соседней делянке в прошлом году высадили березы. И деревья прижились. Успех вдохновил на посадки даже под дождем.

«По статистике. наши леса все время приумножаются, и радостно то, что не только корпоративные выезды сейчас происходят. Посмотрите по соцсетям, сколько семей выезжает. Группируются в большие компании, договариваются с лесохозяйствами и высаживают свои делянки», – рассказала заместитель директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси Мария Янская.

Акция проходит в 17-й раз. Теперь ее приурочили к объявленному в Беларуси Году качества.



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В Беларуси проходит акция «Обновим лес вместе», присоединиться к ней может любой желающий.
 
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