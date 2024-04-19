Акция «Обновим лес вместе» собрала в Беларуси десятки тысяч участников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники белорусского представительства МТРК «Мир» и работники минской штаб-квартиры Исполкома СНГ высадили сосны . В Беларуси проходит акция «Обновим лес вместе», присоединиться к ней может любой желающий. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Место для новой делянки освободили благодаря плановой вырубке. Представители штаб-квартиры СНГ собрали команду. Лесхоз помог с оборудованием и саженцами.

«40% Беларуси – это лесной массив. Это стратегический ресурс Беларуси – лес. Здесь и безопасность, и экология, и политика, и экономика. Несмотря на те санкции, которые на нас наложили, экспорт лесной продукции растет. И мы это видим по документам. И растет в первую очередь в страны СНГ», – отметил директор организационного департамента Исполнительного комитета СНГ Игорь Граховский.

Компания лесовосстановителей – интернациональная. Сосны высаживали и представители Узбекистана. Для них такие акции не в новинку.

«У нас климат другой, природа другая, но лесопосадки обязательно каждый год весной проводятся. В этом мы так же, как и Беларусь, работаем», – рассказал заместитель директора департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ Халмурат Рашидов.

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