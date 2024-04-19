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Акция «Обновим лес вместе» собрала в Беларуси десятки тысяч участников
19.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники белорусского представительства МТРК «Мир» и работники минской штаб-квартиры Исполкома СНГ
Место для новой делянки освободили благодаря плановой вырубке. Представители штаб-квартиры СНГ собрали команду. Лесхоз помог с оборудованием и саженцами.
«40% Беларуси – это лесной массив. Это стратегический ресурс Беларуси – лес. Здесь и безопасность, и экология, и политика, и экономика. Несмотря на те санкции, которые на нас наложили, экспорт лесной продукции растет. И мы это видим по документам. И растет в первую очередь в страны СНГ», – отметил директор организационного департамента Исполнительного комитета СНГ Игорь Граховский.
Компания лесовосстановителей – интернациональная. Сосны высаживали и представители Узбекистана. Для них такие акции не в новинку.
«У нас климат другой, природа другая, но лесопосадки обязательно каждый год весной проводятся. В этом мы так же, как и Беларусь, работаем», – рассказал заместитель директора департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ Халмурат Рашидов.
Несмотря на дождь, с работой справились быстро. Трудились в паре: один делает лунку, другой опускает саженец. Подбадривали друг друга музыкой и стихами.
«Не зря стебелек для посадки берем мы нежно и трепетно в руки. К большим и тенистым деревьям потом придут благодарные внуки», – продекламировал ветеран Исполнительного комитета СНГ Дмитрий Сущевич.
Традиционно к коллегам присоединились и работники телерадиокомпании «Мир». На соседней делянке в прошлом году высадили березы. И деревья растут. Здесь самый высокий показатель приживаемости леса в районе – 96%.
«По статистике, наши леса все время приумножаются, и радостно то, что не только корпоративные выезды сейчас происходят. Посмотрите по соцсетям, сколько семей выезжает. Группируются в большие компании, договариваются с лесохозяйствами и высаживают свои делянки», – отметила заместитель директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси Мария Янская.
Проходит экологическая акция почти целый месяц. В ней уже поучаствовали более 80 тысяч человек. Это и помощь лесу, и зарядка на свежем воздухе.
Пока сосны лишь едва видны над землей. Взрослыми деревья станут через 80 лет.
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Проходит экологическая акция почти месяц, присоединиться к ней может любой желающий.
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