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Белорусские спасатели отработали навыки тушения пожара на взрывоопасном заводе
20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске провели масштабные учения спасателей. Участвовали более 60 сотрудников МЧС. На заводе по производству медицинского кислорода тушили пожар, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
В цеху возгорание: горит крыша, огонь перебросился и на цистерну с маслом. Из-за дыма ничего не видно – он мешает дышать. Пострадали несколько сотрудников завода – такова легенда учений.
Сотрудники МЧС прибыли на место, оценили ситуацию и вызвали еще несколько бригад. Одни – ликвидировали огонь, другие – оказывали первую помощь пострадавшим. Сам объект взрывоопасный – на заводе производят медицинский кислород.
Сценариев для учений десятки. Во время тренировки появляются и новые трудности: потеря сознания спасателя или взрыв газовых баллонов. Сотрудники МЧС должны быстро принимать решения.
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В масштабных учениях, которые прошли в Минске, участвовали более 60 сотрудников МЧС.
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