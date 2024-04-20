Белорусские спасатели отработали навыки тушения пожара на взрывоопасном заводе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске провели масштабные учения спасателей. Участвовали более 60 сотрудников МЧС. На заводе по производству медицинского кислорода тушили пожар, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

В цеху возгорание: горит крыша, огонь перебросился и на цистерну с маслом. Из-за дыма ничего не видно – он мешает дышать. Пострадали несколько сотрудников завода – такова легенда учений.

«Проводятся учения регулярно не только, чтобы тренировать личный состав подразделений методом ведения аварийно-спасательных работ, ликвидации пожаров, но и для того, чтобы проверять готовность персонала объекта или автоматики к возникновению чрезвычайной ситуации», – рассказала официальный представитель Минского управления МЧС Ольга Мельченко.

Сотрудники МЧС прибыли на место, оценили ситуацию и вызвали еще несколько бригад. Одни – ликвидировали огонь, другие – оказывали первую помощь пострадавшим. Сам объект взрывоопасный – на заводе производят медицинский кислород.

«На предприятии есть два цеха основных. Это цех разделения воздуха и цех производства газов и газовых смесей. Цех разделения воздуха производит жидкие продукты – кислород, азот, аргон», – отметил главный инженер предприятия по производству медицинского кислорода Юрий Шалухо.

Сценариев для учений десятки. Во время тренировки появляются и новые трудности: потеря сознания спасателя или взрыв газовых баллонов. Сотрудники МЧС должны быстро принимать решения.

«Мы наши учения всегда проводим с колес. Спасатели не только о дополнительных вводных не знают, они даже не знают объект, на котором планируется проведение учений», – подчеркнул начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского управления МЧС Сергей Федорцов.