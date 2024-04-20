Сотрудники МТРК «Мир» из Минска присоединились к республиканскому субботнику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минска присоединились к республиканскому субботнику" height="100%" width="670">

Республиканский субботник прошел в Беларуси. В нем приняли участие почти два с половиной миллиона человек. Присоединились и сотрудники МТРК «Мир» из Минска, передает корреспондент Ольга Забелич.

В центре сквера Содружества – небольшая стела в честь погибших казахстанцев, которые освобождали Беларусь от фашистских захватчиков. Ее идея – круговорот жизни. Монумент напоминает о 70 солдатах, которые стали Героями Советского Союза за подвиги в боях за Беларусь.

«Были сформированы порядка восьми дивизий, из них порядка трех стрелковых и четырех кавалерийских дивизий, не считая отдельных полков, соединений и маршевых подразделений. В центре Минска мы почтили память нашим дедами, которые воевали, принимали участие в Великой Отечественной войне. Мы преклоняемся перед ними за то, что они подарили нам мир», – рассказал полковник, слушатель факультета Генштаба Военной Академии Абай Иманов.

«Мой дедушка, который участвовал в Великой Отечественной войне, является для меня примером. В 42-м ушел на войну, в 46-м приехал обратно», – рассказал курсант Белорусской академии авиации Аскербек Мадияр.

Привести в порядок памятники и обелиски по всей стране – одна из главных задач республиканского субботника. В этом году акция отмечает 105 лет. В 1919-м в Витебске прошел первый субботник, на который вышли 500 рабочих.

«Субботник – это великолепная традиция, которая осталась у нас, которую мы действительно бережно храним. Все абсолютно участвуют в нашем республиканском субботнике. «Мир» никогда не остается в стороне. Уверена, что мы все хорошо и плодотворно поработаем, несмотря на дождь. Это не помеха 100%. Все получится», – рассказала иректор Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.