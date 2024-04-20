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Молодежный благотворительный бал состоялся в Беларуси
20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Звуки живой музыки и красота танца – студенты из Минска стали участниками республиканского благотворительного бала. Акцию организовал Белорусский союз женщин, сообщила корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
Девушки в вечерних платьях, а юноши в форме – всего около 130 пар. Открывает вечер горячее танго. Впереди еще самбо, ча-ча-ча, твист и вальс.
В паре с дамами – будущие спасатели. Кавалер задает направление, темп и настроение движений. Благодаря взаимному доверию, партнеры понимают друг друга без слов.
Глеб Стружко познакомился с Маргаритой Губаревич на балу в прошлом году. С тех пор пара никогда не расставалась.
Танцпол напоминает цветущий сад. Украшают его не только прекрасные дамы, но и броши в виде василька – символ Беларуси. Их сделали вручную накануне торжества. Брошью можно не только украсить наряд, но и выразить симпатию к партнеру.
После окончания бала участники не спешили расходиться. Некоторые даже успели спланировать следующие встречи. Благотворительный бал проходит второй раз. В этом году удалось собрать более 1500 белорусских рублей (42 тысяч российских).
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В паре с прекрасными дамами – будущие спасатели, ни задают темп и настроение движений.
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