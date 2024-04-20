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Молодежный благотворительный бал состоялся в Беларуси

20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежный благотворительный бал состоялся в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Звуки живой музыки и красота танца – студенты из Минска стали участниками республиканского благотворительного бала. Акцию организовал Белорусский союз женщин, сообщила корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Девушки в вечерних платьях, а юноши в форме – всего около 130 пар. Открывает вечер горячее танго. Впереди еще самбо, ча-ча-ча, твист и вальс.

В паре с дамами – будущие спасатели. Кавалер задает направление, темп и настроение движений. Благодаря взаимному доверию, партнеры понимают друг друга без слов.

«Чтобы расположить к себе партнера, нужно быть максимально открытым, общаться, рассказывать свои интересные истории из жизни и, конечно, чувствовать друг друга. Точно также, как и мы спасатели, входя в горящий дом, чувствуем плечо товарища», – отметил участник благотворительного бала Павел Лащевский.

Глеб Стружко познакомился с Маргаритой Губаревич на балу в прошлом году. С тех пор пара никогда не расставалась.

«Я благодарен организаторам. Я встретил свою половинку, если так можно сказать. Я очень счастлив. Второй раз здесь побывал, вспомнили былое – как мы в прошлом году здесь участвовали, познакомились», – рассказал участник благотворительного бала. Глеб Стружко.

Танцпол напоминает цветущий сад. Украшают его не только прекрасные дамы, но и броши в виде василька – символ Беларуси. Их сделали вручную накануне торжества. Брошью можно не только украсить наряд, но и выразить симпатию к партнеру.
Приобрести украшения можно за символическую плату – пять белорусских рублей (140 российских). Вырученные средства пойдут на помощь центру поддержки бездомных животных.

«Задача у бала – это познакомить наших юношей и девушек друг с другом. Потому что сегодня молодежь в основном сидит в интернете, а мы поставили своей целью встретить мальчиков и девочек глаза в глаза. Для того, чтобы они как-то познакомились, пообщались», – поделилась председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

После окончания бала участники не спешили расходиться. Некоторые даже успели спланировать следующие встречи. Благотворительный бал проходит второй раз. В этом году удалось собрать более 1500 белорусских рублей (42 тысяч российских).



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Теги: Минск
 
 
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В паре с прекрасными дамами – будущие спасатели, ни задают темп и настроение движений.
 
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