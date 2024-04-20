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Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине
20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По всей Беларуси проходит
«Белорусское сладкое», «Конфетное», «Сябрына». На малой родине президента вырастет яблоневый сад из отечественных сортов. Отвечать за молодые деревья будет молодое поколение – местные школьники.
Деревья высаживают строго по технологии – важны и размер лунки, и количество удобрений. Следит за этим молодой фермер Игорь Абрамчик. Он же обеспечил трудящихся саженцами. Под Минском у него свои яблоневые плантации в сотню гектаров. Это сады нового формата – с IT акцентом.
Президент такой подход к делу оценил и предложил фермеру расширить бизнес.
«Мы можем тебе колхоз дать. Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять. Завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. Потому что он знает, что, если он гадость на рынок поставит, мы с него спросим. А спроси иди с поляков. Точно так в здравоохранении, образовании», – отметил Александр Лукашенко.
Прочувствовать все на себе нужно и для хорошего репортажа. Поэтому Александр Лукашенко предложил отложить микрофоны и камеры и взять лопаты. Белорусский лидер решил, что журналисты мало поработали и придумал еще одно субботнее задание – нарубить дров. А для тех, кто делал это впервые, показал мастер-класс.
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Президент Беларуси по традиции принял участие в республиканском субботнике.
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