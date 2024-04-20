Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По всей Беларуси проходит республиканский субботник . По традиции поучаствовал в нем и президент Александр Лукашенко. Трудился глава государства на своей малой родине – в деревне Александрия Могилевской области, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Белорусское сладкое», «Конфетное», «Сябрына». На малой родине президента вырастет яблоневый сад из отечественных сортов. Отвечать за молодые деревья будет молодое поколение – местные школьники.

«У каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, и руками прикоснуться. Чтобы дури меньше было в голове. Так вот эти школьники в качестве приусадебного участка будут работать здесь», – отметил Александр Лукашенко.

Деревья высаживают строго по технологии – важны и размер лунки, и количество удобрений. Следит за этим молодой фермер Игорь Абрамчик. Он же обеспечил трудящихся саженцами. Под Минском у него свои яблоневые плантации в сотню гектаров. Это сады нового формата – с IT акцентом.

«Все компьютеризировано. Растворный узел не просто водой поливает деревья, он делает определенного рода раствор. Это все тоже управляется компьютерами. Все тракторы, которые работают на поле, оснащены системой GPS-навигации», – рассказал глава фермерского хозяйства Игорь Абрамчик.

Президент такой подход к делу оценил и предложил фермеру расширить бизнес.

«Мы можем тебе колхоз дать. Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять. Завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. Потому что он знает, что, если он гадость на рынок поставит, мы с него спросим. А спроси иди с поляков. Точно так в здравоохранении, образовании», – отметил Александр Лукашенко.

Прочувствовать все на себе нужно и для хорошего репортажа. Поэтому Александр Лукашенко предложил отложить микрофоны и камеры и взять лопаты. Белорусский лидер решил, что журналисты мало поработали и придумал еще одно субботнее задание – нарубить дров. А для тех, кто делал это впервые, показал мастер-класс.