Горячий и вкусный бизнес, ажиотаж на рынке офисов и крутое экопроизводство: новости бизнеса за 15-21 апреля 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Советы юриста, грамотная огранизация бизнес-процессов и нестандартный вендинг. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Столичный рынок офисов ожил: растут арендные ставки, снижается вакантность помещений, ожидается ввод новых объектов. Торговые площади чувствуют себя еще лучше, ведь людям даже в самые сложные времена нужно есть, одеваться и даже развлекаться. А рынок складов вообще переживает самый настоящий бум: спрос превышает предложение, что приводит к бурному росту ставок. Кроме того, восстановился и рынок отелей, загрузка которых в столице сегодня составляет 60%. «Про бизнес» узнал у экспертов подробности о работе сферы коммерческой недвижимости Минска в I квартале 2024 года.

Полезное для бизнеса

«Очень интересна разница между тем, как бухгалтер воспринимает прибыль и как — юрист. Для бухгалтера прибыль — это доход минус все расходы, а для юриста — это плата за предпринимательский риск», — так начал свое выступление на конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START» управляющий партнер юридической группы «Беляевы и партнеры» Сергей Беляев. Эсперт разобрал на сцене топ 5 нарушений законодательства бизнесом .

Чтобы достичь цели, необходимо составить план и следовать ему. Кажется, что тут сложного? Но иногда четко следовать своему же плану непросто. Как сделать эту задачу выполнимой и спокойно зарабатывать деньги, рассказал Василий Ануфриев, собственник брендов женской одежды EL VIENTO, PERRA, KISSONS, а также селлер на WB.

Истории бизнеса

Вспомните, в какой упаковке вы обычно покупаете яйца в магазине? Если в картонной, то, возможно, это продукция ООО «Техполимер Групп». «Про бизнес» поговорил с управляющим компании Олегом Смурага и узнал, как он вместе с сыном создавал экологичное производство и как удалось сделать картонный контейнер для яиц, который выдержит человека весом 90 кг.

Сейчас клиента сложно удивить. Стандарты баров, кафе и ресторанов так выросли, что качественной кухни и сервиса как будто недостаточно, чтобы их обсуждали и рекомендовали. Однако есть предприниматели в сфере общепита, которые могут впечатлить своим продуктом. «Про бизнес» встретился с Артемом Жуком, владельцем фудтрака «Пiца На Агнi» и поговорил о том , как увлечение кулинарией может превратиться в бизнес. Да, история не из ряда вон выходящая, но вы вообще пробовали эту пиццу? Жуем и рассказываем.

Необычное для бизнеса