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Горячий и вкусный бизнес, ажиотаж на рынке офисов и крутое экопроизводство: новости бизнеса за 15-21 апреля 2024 года
21.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Советы юриста, грамотная огранизация бизнес-процессов и нестандартный вендинг. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Столичный рынок офисов ожил: растут арендные ставки, снижается вакантность помещений, ожидается ввод новых объектов. Торговые площади чувствуют себя еще лучше, ведь людям даже в самые сложные времена нужно есть, одеваться и даже развлекаться. А рынок складов вообще переживает самый настоящий бум: спрос превышает предложение, что приводит к бурному росту ставок. Кроме того, восстановился и рынок отелей, загрузка которых в столице сегодня составляет 60%. «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
«Очень интересна разница между тем, как бухгалтер воспринимает прибыль и как — юрист. Для бухгалтера прибыль — это доход минус все расходы, а для юриста — это плата за предпринимательский риск», — так начал свое выступление на конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START» управляющий партнер юридической группы «Беляевы и партнеры» Сергей Беляев. Эсперт разобрал на сцене
Чтобы достичь цели, необходимо составить план и следовать ему. Кажется, что тут сложного? Но иногда четко следовать своему же плану непросто. Как сделать эту задачу выполнимой и спокойно зарабатывать деньги,
Истории бизнеса
Вспомните, в какой упаковке вы обычно покупаете яйца в магазине? Если в картонной, то, возможно, это продукция ООО «Техполимер Групп». «Про бизнес» поговорил с управляющим компании Олегом Смурага и узнал,
Сейчас клиента сложно удивить. Стандарты баров, кафе и ресторанов так выросли, что качественной кухни и сервиса как будто недостаточно, чтобы их обсуждали и рекомендовали. Однако есть предприниматели в сфере общепита, которые могут впечатлить своим продуктом. «Про бизнес» встретился с Артемом Жуком, владельцем фудтрака «Пiца На Агнi» и
Необычное для бизнеса
Вендинг — один из самых популярных видов бизнеса. Это продажа товаров и услуг через специальные автоматы, расположенные в общественных местах. Сейчас вендинговый бизнес находится на пике. Он наиболее перспективен в сложившейся мировой ситуации: торговые аппараты не просто удобны — они работают в роли рекламы, привлекающей и развлекающей покупателей. Мы собрали
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Горячий и вкусный бизнес, ажиотаж на рынке офисов и крутое экопроизводство: новости бизнеса за 15-21 апреля 2024 года
Советы юриста, грамотная огранизация бизнес-процессов и нестандартный вендинг. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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