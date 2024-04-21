Белорусские министры и депутаты приняли участие в республиканском субботнике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На республиканский субботник в Беларуси в этом году вышли больше трех миллионов человек, в их числе парламентарии и министры. Вместе со всеми они благоустраивали улицы, скверы, монументы по всей стране, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместо папок и документов в руках лейки, грабли и лопаты. Традицию трудового десанта сотрудники Совета Республики не нарушают. Фронт работы на сегодня – посадка деревьев в парке, восстановление зеленой зоны и уборка территории от листвы.

«Мы гордимся чистотой, ухоженностью наших улиц, парков, скверов. Вместе поработать в такой прекрасный день – это замечательно. Это объединяет коллектив. Это действительно во благо нашего города, нашей страны», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Парламентарии разделились на команды: одни убирают листву, другие работают с саженцами . И никакой конкуренции, все на благо страны. Присоединились к парламентариям и их семьи. Любовь к труду прививают с детства.

«В прошлом году здесь же сажали деревья. Когда сюда шли, мы посмотрели, как они прижились. Очень хорошо. И вокруг соловьи», – рассказал сотрудник секретариата Совета Республики Беларуси Николай Сивцев.

«Я вспомнил, как сажал, как помогал землю носить, на лопатах всем подносил землю, помогал тачки загружать», – поделился Степан Сивцев.

В другой части столицы в городском лесопарке прямо на глазах растет новая зона отдыха. Уже к лету здесь будут стоять детские и спортивные площадки. А пока бригады добровольцев из Палаты представителей убирают территорию и вырубают кустарники. Название месту дали символичное: «Космос» – в честь белоруски Марины Василевской, недавно покорившей небо за облаками.

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