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Белорусские министры и депутаты приняли участие в республиканском субботнике
21.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На республиканский субботник в Беларуси в этом году вышли больше трех миллионов человек, в их числе парламентарии и министры. Вместе со всеми они благоустраивали улицы, скверы, монументы по всей стране, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Вместо папок и документов в руках лейки, грабли и лопаты. Традицию трудового десанта сотрудники Совета Республики не нарушают. Фронт работы на сегодня – посадка деревьев в парке, восстановление зеленой зоны и уборка территории от листвы.
Парламентарии разделились на команды: одни убирают листву, другие
«В прошлом году здесь же сажали деревья. Когда сюда шли, мы посмотрели, как они прижились. Очень хорошо. И вокруг соловьи», – рассказал сотрудник секретариата Совета Республики Беларуси Николай Сивцев.
«Я вспомнил, как сажал, как помогал землю носить, на лопатах всем подносил землю, помогал тачки загружать», – поделился Степан Сивцев.
В другой части столицы в городском лесопарке прямо на глазах растет новая зона отдыха. Уже к лету здесь будут стоять детские и спортивные площадки. А пока бригады добровольцев из Палаты представителей убирают территорию и вырубают кустарники. Название месту дали символичное: «Космос» – в честь белоруски Марины Василевской, недавно покорившей небо за облаками.
«Теперь космос наш. Она проживает тоже во Фрунзенском районе, здесь, недалеко. Многие, придя сюда, почувствуют, что они тоже находятся в космосе», –отметил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.
«Задача – убрать ветки, сучья, чтобы в последующем на этом месте создать хорошую зону отдыха для жителей Минска, для гостей», – объяснил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.
Сменил костюм на одежду поудобнее и премьер-министр Беларуси. Сначала Роман Головченко почтил память жертв Великой Отечественной. У братской могилы с коллегами из правительства высадили 18 туй – по числу партизан, погибших здесь в неравном бою с фашистами. А после высадили целую дубовую поляну.
«В этом году дуб. Дерево мощное, вечное. Символ силы, стойкости. Поэтому, я думаю, в данный момент самое подходящее дерево», – отметил премьер-министр Беларуси.
Благодаря мероприятию заработали почти 14,5 млн белорусских рублей. Это больше 400 миллионов российских. Деньги пойдут на реконструкцию мемориальных комплексов в стране.
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По всей стране на субботник вышли около трех миллионов белорусов.
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