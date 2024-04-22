Прямые рейсы связали Архангельск и Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Архангельск связал прямой авиарейс . Новый маршрут поможет в развитии международных связей. Все места на первом самолете были раскуплены, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Спокойные небесные тона в оформлении Минского аэропорта разбавил яркий лайнер российской авиакомпании. Самолет пролетел почти две тысячи километров своего первого рейса в белорусскую столицу. Из заснеженного Архангельска буквально окунулся в весенний цветущий Минск.

Водной аркой встречают каждый первый рейс. Но в этот раз к ней добавился еще и проливной дождь. Поэтому авиационное приветствие досталось не только самолету, но и пассажирам с экипажем. Из Архангельска в столицу Беларуси прилетел полный борт. Кроме туристов в салоне делегация российского региона и театральная труппа.

«Мы приехали с гастролями. Покажем спектакль «Василий Теркин». Один показ будет в Минске и три показа в Витебске. Я знаю, что зритель уже скупил абсолютно все билеты. Где-то даже переаншлаг», – сообщил директор Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова Сергей Самодов.

«У меня конкретно цель подписать соглашение с молодежным центром о сотрудничестве. Я директор нашего регионального центра. Мы хотим с вашей молодежью проводить много совместных мероприятий», – отметила директор молодежного центра Архангельской области Кира Рыженкова.

Рейс регулярный – раз в неделю. Прилетев в Минск, через полтора часа после посадки самолет возвращается в Архангельск.