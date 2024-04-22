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Прямые рейсы связали Архангельск и Минск
22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Архангельск связал
Спокойные небесные тона в оформлении Минского аэропорта разбавил яркий лайнер российской авиакомпании. Самолет пролетел почти две тысячи километров своего первого рейса в белорусскую столицу. Из заснеженного Архангельска буквально окунулся в весенний цветущий Минск.
Водной аркой встречают каждый первый рейс. Но в этот раз к ней добавился еще и проливной дождь. Поэтому авиационное приветствие досталось не только самолету, но и пассажирам с экипажем. Из Архангельска в столицу Беларуси прилетел полный борт. Кроме туристов в салоне делегация российского региона и театральная труппа.
«У меня конкретно цель подписать соглашение с молодежным центром о сотрудничестве. Я директор нашего регионального центра. Мы хотим с вашей молодежью проводить много совместных мероприятий», – отметила директор молодежного центра Архангельской области Кира Рыженкова.
Рейс регулярный – раз в неделю. Прилетев в Минск, через полтора часа после посадки самолет возвращается в Архангельск.
Подобный рейс был в расписании 30 лет назад. В год из Минска в Архангельск и обратно летали больше 10 тысяч пассажиров. Да и сейчас в расписании его ожидали в обеих странах.
«Мы прилетели из Архангельска к родителям. Побыли на юбилее у отца», – сообщил пассажир из города Северодвинск Денис Куленков.
Для Архангельской области
У российской авиакомпании в Беларусь
Из Минска в Архангельск самолет летит примерно два с половиной часа. Авиабилет в одну сторону стоит 240 белорусских или семь тысяч российский рублей.
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Между городами возобновили авиасообщение спустя 30 лет.
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