Чем Минск готов удивить туристов на майские праздники?

В начале XIX века такая карета-двойка ожидала Захария Корнеева. Экипаж первого минского губернатора парковался так, чтобы трудно было догадаться, куда именно он отправился. Это могло быть здание ратуши или собор. Эти места популярны у туристов и сейчас.

Музей Великой Отечественной – еще одна из популярных локаций для туристов. В этом году он отметит свою годовщину 80 лет со дня открытия. Дата для страны символичная. А формат и тема уникальны. В одном здании собрано больше 8 тысяч экспонатов.

В этом году в городе также откроют две экотропы. Остальные благоустроят. Например, в Лошицком парке. Здесь около 10 тысяч лет назад проходила граница, на которой остановился ледник. Сегодня это не только природная достопримечательность, но и одна из кинолокаций города. Сохранившаяся постройка XVI века в парке поместье местных князей.

Деревянное здание сыграло роль графской усадьбы. В фильме «Бронзовая птица» здесь пионеры искали клад. Но кроме приключений «по сценарию» парк окутали легенды. Говорят, что здесь бродит призрак белой дамы Ядвиги. Чаще всего ее видят в конце апреля. Именно в это время цветет магнолия – любимый цветок девушки.

«Мы приехали из Санкт-Петербурга в ваш прекрасный город впервые. Все счастливы, прекрасная погода, отличное настроение. У нас сейчас обзорная экскурсия, мы очень рады. Очень гостеприимный город», – отметила туристка из Петербурга Ирина Рогулина.

«Хотим все посмотреть, что успеем за два дня. У меня сегодня день рождения. И мы решили этот очередной свой день рождения провести в Беларуси, в Минске», – призналась туристка из Москвы Роза Пыльнева.

В Ботаническом саду удалось собрать на одной площадке и местные, и экзотические растения. Здесь помогают спасти исчезающие виды и выращивают новые. В этом сезоне цветы на открытом грунте появились на несколько недель раньше. Повлияла погода.

«Наверное, это место встречи семьи. Все равно хочется чего-то такого необычного. В повседневной жизни нет такой красоты, весенней красоты. Особенно весной все расцветает, все распускается», – рассказала посетитель Ботанического сада Татьяна Козина.

«Сакура очень заинтересовала. Вот ради нее еще пришли», – отметила посетительница Ботанического сада Полина Козина.

На карте белорусских путешествий – шоп-туры по национальным магазинам, экскурсии на производства карьерных самосвалов, мастер-классы в этноусадьбах и балы в исторических замках.