SMS, Email, Push: как сэкономить на прямых коммуникациях с клиентом в 2024 году

Источник материала: ProBusiness





Прямой маркетинг — один из наиболее важных компонентов для роста любой компании, поскольку зачастую именно он формирует первое впечатление, которое складывается у потребителей о бизнесе. Компании используют этот инструмент для информирования о своих продуктах или услугах, эффективного реагирования на отзывы потребителей и представления своих ценностей и предложений в рекламе. Понимание прямого маркетинга может помочь вам связаться с потребителями и сформировать более тесную связь между компанией и потребителем. «Про бизнес» обсудил с директором по маркетингу компании SMS Traffic Глебом Ястребковым различные каналы коммуникаций прямого маркетинга. Читайте о том, какие из них наиболее актуальны в 2024 году, а также как на них экономить, повышая при этом эффективность взаимодействия с клиентами.



Имя

Описание

— Итак, давайте для начала определимся, какие каналы прямых коммуникаций с клиентами все еще актуальны в 2024 году:

SMS

Самый популярный канал коммуникации для бизнеса. В ряде отраслей, к примеру в банковской сфере, он фактически является обязательным, так как по закону банки обязаны извещать клиентов о проводимых транзакциях. SMS имеют практически стопроцентный уровень доставляемости, но при этом ограничены в количестве символов. Однако даже при их использовании вы все равно можете добавлять ссылки для открытия интерактивного контента.

Email

Канал электронной почты является одним из самых популярных для бизнеса. Электронные письма очень гибки в дизайне и персонализации. Вы можете использовать HTML и CSS для создания визуально привлекательных электронных писем в соответствии с тематикой вашего бренда. Он также отлично справляется с доставкой медиафайлов, показывая изображения и GIF и другие медиафайлы внутри электронного письма в виде вложений. Кроме того, в отличие от SMS, электронные письма практически неограниченны в количестве знаков и позволяют донести больше полезной информации клиенту.





Push-уведомления

Один из наименее затратных каналов коммуникации с клиентами. Push-уведомления отправляются через приложение бренда, которое наверняка установлено у клиента. При всем удобстве их использования, с такими уведомлениями надо быть максимально аккуратными, потому что при увеличении количества их отправки бренд рискует надоесть клиенту и лишиться возможности их отправки в случае, если клиент удалит приложение.

Мессенджеры

Имеется в виду общение с клиентом через приложения-мессенджеры. Они же приходят на помощь в обработке заявок и в сервисе технической поддержки. Такой непосредственный контакт с клиентом может обеспечить его сближение с брендом. Помимо этого, мессенджеры массово используются людьми в их обыденной жизни, следовательно подобный канал взаимодействия будет крайне удобен для получателя сообщений. А для средних и крупных компаний будет плюсом то, что бизнес-версии мессенджеров отлично интегрируются с CRM.





Социальные сети

Соцсети также не теряют своих позиций с точки зрения эффективности взаимодействия с клиентами. Сервисные, транзакционные и информационные сообщения без особых затруднений доставляются через ВКонтакте или Одноклассники, имеется возможность и выстраивать общение с потребителем. Кроме того, бизнес может оформить сообщение в стилистике бренда. Плюс некоторые социальные сети уже разработали свои сервисы для коммуникаций. Например, у VK есть Notify: сервис отправляет сообщения не по id пользователя, а по номеру телефона, что удобно для бизнеса. Часто у компании нет информации о странице клиента в социальной сети, но есть мобильный номер телефона. При использовании Notify можно значительно минимизировать расходы, начав коммуникацию именно с него, а не с SMS.





Как можно сэкономить на прямых коммуникациях в 2024 году

При огромном разнообразии каналов коммуникации, появилась возможность их оптимизировать за счет каскадных рассылок или построения маршрутов отправки сообщений по разным каналам по очередности.

Это работает следующим образом: создается алгоритм отправки сообщения сначала по менее затратным каналам — PUSH, email или социальные сети. Далее в случае, если сообщение не было доставлено, в ход идут SMS.

Благодаря каскадам, повышается возможность донесения информации до клиента, а в случае, если сообщение было доставлено до абонента через дешевые каналы, отпадает необходимость тратить бюджет на более дорогие.





Ещё один способ экономии — омниканальные чат-платформы. Такое ПО создает единый профиль клиента и объединяет в него коммуникации, произведенные посредством всех каналов. Эти платформы дают возможность предоставления обратной связи клиенту посредством разных каналов, а также сохраняют историю рассылки и общения, что помогает быстро определить потребности клиента. Благодаря таким решениям можно легко увидеть и проанализировать эффективность коммуникаций, сделать выводы на будущее.

Важно правильно работать с клиентской базой, что не только повышает эффективность коммуникаций и прибыль, но и поможет направить вложения бизнеса в нужное русло и окупить их. Один из лучших советов будет в этом случае — персонализация. Максимально адаптированные под клиентов и их запросы сообщения улучшают клиентский опыт, что создает и укрепляет доверие и повышает лояльность к бренду.





Чтобы, в свою очередь, добиться максимальной персонализации в маркетинговых коммуникациях, бизнесу надо понимать интересы, предпочтения и поведение клиентов. Несомненным помощником в этой нелегкой и кропотливой задаче могут стать платформы клиентских данных или платформы клиентского опыта — CDP и CXDP. Это программное обеспечение формирует цифровые профили клиентов посредством сбора и сведения воедино различных данных из множества источников. Такое детальное представление о покупателях помогает создавать уникальные сегменты для лучшей персонализации и повышения качества коммуникаций.