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Международные состязания по выездке прошли в Минске
22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошли международные соревнования по выездке в помещении. За звание лучших поборолись 80 пар из России и Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.
У Александры Березкиной угощения всегда с собой. Она знает: если четвероногий напарник волнуется, то на помощь придет кусочек сахара. Не отказывается Ларри и от прогулок. Перед соревнованиями свежий воздух расслабляет любопытного скакуна.
Программу для выступлений пары составляли сами: подбирали музыку и схему движения, а в танец добавили обязательные элементы. Их выбирал тренер, исходя из уровня подготовки наездника и лошади.
«Если у нас речь идет о малом круге, то это пируэты, это менка в три и два темпа, естественно, прибавленные аллюры все. Что касается элементов большого приза, то здесь добавляется менка в темп, добавляется пассаж пиаффе», – перечислила судья высшей категории (Беларусь) Наталья Рубашко.
На тренировочном манеже, как на автодороге, действуют свои правила. Они помогают избежать столкновений. Например, разъезжаться с другой парой нужно через левое плечо.
Победители и
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Программу для выступлений пары составляли сами: подбирали музыку и схему движения, а в танец добавили обязательные элементы.
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