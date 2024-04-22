Международные состязания по выездке прошли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошли международные соревнования по выездке в помещении. За звание лучших поборолись 80 пар из России и Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.

У Александры Березкиной угощения всегда с собой. Она знает: если четвероногий напарник волнуется, то на помощь придет кусочек сахара. Не отказывается Ларри и от прогулок. Перед соревнованиями свежий воздух расслабляет любопытного скакуна.

Туркменские ахалтекинцы – наследники «небесных коней»