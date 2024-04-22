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Международные состязания по выездке прошли в Минске

22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международные состязания по выездке прошли в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси прошли международные соревнования по выездке в помещении. За звание лучших поборолись 80 пар из России и Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Каролина Волкович.

У Александры Березкиной угощения всегда с собой. Она знает: если четвероногий напарник волнуется, то на помощь придет кусочек сахара. Не отказывается Ларри и от прогулок. Перед соревнованиями свежий воздух расслабляет любопытного скакуна.

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«Ему прямо важно выходить в поле, гулять, ну, где-то баловаться, тогда он, вот прямо бодрый и хочет работать», – поделилась участник соревнований, мастер спорта (Россия) Александра Березкина.

Программу для выступлений пары составляли сами: подбирали музыку и схему движения, а в танец добавили обязательные элементы. Их выбирал тренер, исходя из уровня подготовки наездника и лошади.

«Если у нас речь идет о малом круге, то это пируэты, это менка в три и два темпа, естественно, прибавленные аллюры все. Что касается элементов большого приза, то здесь добавляется менка в темп, добавляется пассаж пиаффе», – перечислила судья высшей категории (Беларусь) Наталья Рубашко.

На тренировочном манеже, как на автодороге, действуют свои правила. Они помогают избежать столкновений. Например, разъезжаться с другой парой нужно через левое плечо.

«Есть этикет работы в манеже с другими всадниками. Если всадник исполняет какой-то элемент, который нужен вот здесь, и с ним разъехаться никак, он предупреждает заранее о том, что будет исполнять элемент, и все всадники его объезжают или уступают ему дорогу», – объяснила тренер, мастер спорта международного класса (Беларусь) Светлана Макаревич.

Победители и призеры соревнований получат не только медали и дипломы, но и специальную квалификацию. Она позволит принять участие в будущем чемпионате Кубка Евразии.



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Программу для выступлений пары составляли сами: подбирали музыку и схему движения, а в танец добавили обязательные элементы.
 
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