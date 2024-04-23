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Лукашенко обсудил освоение Северного морского пути с главой Архангельской области

23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил освоение Северного морского пути с главой Архангельской области
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Работать сообща в вопросе перевалки экспортных грузов предложил Александр Лукашенко губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. По словам главы государства, Беларуси важно освоить Северный морской путь.

«Стратегическая задача для Беларуси: найти новые возможности перевалки экспортных грузов. Мы свои товары в небольшом количестве попробовали поставлять по этому пути, особенно в Китайскую Народную Республику, на Дальний Восток России. Это очень выгодный для нас путь. Поэтому для нас будет очень большой интерес работать с Архангельской областью», – отметил Лукашенко.

Еще одно перспективное направление для сотрудничества – машиностроение. Беларусь готова не только наращивать поставки самосвалов и пассажирского транспорта в регион, но и обеспечить полное сервисное обслуживание. Отдельно Лукашенко остановился на лесозаготовительной технике.

«Уже сегодня в Петрозаводске реализуется уникальный проект: создается первое в России производство лесных машин «АМКОДОР». Головное предприятие в Минске. «Амкодор-Онего» в Карелии сейчас оттачивает качество и подстраивается под запросы именно российского покупателя. Надеюсь, у архангельских лесозаготовителей очень скоро будет большой интерес к новой союзной технике. Прошу вас поддержать этот выгодный для нас и вас проект», – заявил глава государства.

Также Александр Лукашенко предложил губернатору Архангельской области создать дорожную карту по перспективным направлениям.



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Теги: Минск
 
 
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Стратегическая задача для Беларуси: найти новые возможности перевалки экспортных грузов, заявил Лукашенко.
 
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