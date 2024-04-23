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Лукашенко обсудил освоение Северного морского пути с главой Архангельской области
23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работать сообща в вопросе перевалки экспортных грузов предложил Александр Лукашенко губернатору
Еще одно перспективное направление для сотрудничества – машиностроение. Беларусь готова не только наращивать поставки самосвалов и пассажирского транспорта в регион, но и обеспечить полное сервисное обслуживание. Отдельно Лукашенко остановился на лесозаготовительной технике.
Также Александр Лукашенко предложил губернатору Архангельской области создать дорожную карту по перспективным направлениям.
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Стратегическая задача для Беларуси: найти новые возможности перевалки экспортных грузов, заявил Лукашенко.
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