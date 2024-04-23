«Первые годы работали в минус, но я не сдался». Столичный предприниматель бросил все и в 45 лет открыл магазин премиального чая

Источник материала: ProBusiness



Иван Басалыга. Фото probysuness.io

В 2005 году столичный предприниматель и совладелец компании на четыре сотни сотрудников Иван Басалыга серьезно увлекся китайским чаем, а потом и вовсе бросил все, чтобы открыть один из первых в стране чайных магазинов премиум-сегмента с почти нулевыми знаниями в этой индустрии.

Предпринимателю хотелось спокойного развития, как и подобает философии чайных церемоний, но на практике все обернулось иначе. «Про бизнес» встретился с Иваном, чтобы побольше узнать о культуре чаепития в Беларуси, коммерческом потенциале этого напитка и трудностях ведения бизнеса с экзотическими для нашего рынка товарами.

«На пике у меня работало до 400 сотрудников, но это сильно выматывало, хотелось более спокойной жизни»

— В бизнесе я с 1989 года: в то время мы с партнером занимались строительством, ретейлом, даже поставляли в Беларусь шпик и продавали дикорастущую ягоду. Переломным временем для меня стали 2004−2005 годы. Тогда был непростой период, и мы вместе с партнером решили перейти из большого бизнеса во что-то более спокойное. На пике у нас было около 400 сотрудников, постоянные командировки, и это сильно выматывало. Очень хотелось чего-то попроще, ведь я на тот момент уже состоялся как предприниматель и хотелось больше времени уделить семье.





Открытие «Чайного листа» в 2005 году началась с того, что я попробовал в гостях у своего товарища тайваньский улун. Этот чай меня очень удивил — и я решил продавать именно этот товар. Тогда мне было 45 лет. Мы были первыми, кто открыл стационарный эксклюзивно чайный магазин в Беларуси. В основном, мы продавали улуны, но уже через год привезли профессиональную посуду для заваривания чая. Когда я только начинал этот бизнес, мои знания в этой области были нулевыми. Но зато было много энергии, потому что очень хотелось начать что-то новое. Когда мы только стартовали, наш продукт был для Беларуси в какой-то степени революционным, ведь среди конкурентов здесь имелся только пакетированный чай.





Путь в этом бизнесе был не из легких. Возможно, поэтому до нас никто этим не занимался. На старте мы с командой часами объясняли первым клиентам, что такое чай, проводили для них бесплатные дегустации, но даже это не гарантировало успешной продажи.

Еще одной головной болью были поиски помещения для открытия магазина. Процесс занял почти полгода, а все потому, что у поставщиков чая были специальные требования к месту: этажность, локация и т.д. Тайваньцы очень ценят свой чай, и для них очень принципиально, как и где он будет продаваться. Еще одной интересной особенностью работы с поставщиками из Тайваня была предоплата. Как бы долго мы с ними ни работали, они все всегда просили полную предоплату. Я бы сказал, что это особенность ведения дел на Востоке. Кстати, в самом начале нашего пути приходилось ездить на Тайвань, чтобы искать подходящий чай. Сейчас же поставщики отправляют пробные партии и образцы для дегустации почтой, иногда что-то интересное могут предложить на выставке.





«Я очень верил в успех, поэтому не останавливался»

Первых 3−4 года мы работали в минус, но упорно наращивали нашу клиентскую базу. Я очень верил в успех, поэтому не останавливался. Любить чай — это хорошо, но еще нужно быть менеджером. Такой долгий период выхода на положительную рентабельность я объясняю тем, что в то время банально мало кто знал о том, что такое настоящий китайский чай. Тогда даже слово «пуэр» было незнакомо большинству белорусов. Мы очень верили и хотели развивать чайную культуру, поэтому систематически проводили бесплатные дегустации и даже лекции и тренинги о культуре чаепития. Наши чайные церемонии стали хорошим местом для нетворкинга.









К нам даже приходили молодые люди с твердым намерением завязать с наркотиками, и через новое увлечение чаем им это удавалось. Рады за них сейчас.

На мой взгляд, сейчас ситуация с культурой чаепития заметно улучшилась, хотя, все равно стоит признать, что многие до сих пор не знают, как правильно хранить чай и заваривать его. Для каждого чая существуют свои особенности заваривания, но базовые рекомендации — использовать очищенную воду и фарфоровую посуду.













«Если бы я знал с какими трудностями придется столкнуться, то не начал бы этот бизнес»

Вспоминая все трудности в работе с чаем, сейчас бы я не согласился снова заниматься этим. Слишком кропотливая работа и слишком сложный для развития бизнес. Даже сейчас мои текущие временные затраты гораздо больше, чем отдача, но я все равно продолжаю.

Я искренне считаю, что чем выше благосостояние людей, тем больше в стране чайных магазинов.

Чай говорит о благополучии человека и его семьи, соответственно, количество чайных магазинов — это настоящий индикатор наличия или отсутствия экономических проблем в стране. Такая история во всем мире.





Чай может стоить очень дорого. Я пробовал напиток ценой в несколько тысяч долларов, и это не предел. Но в Беларуси покупательская способность не такая высокая, чтобы привозить подобный чай.

Самым необычным заказом в нашей истории была однократная покупка 750 пачек чая. Человеку зачем-то понадобился такой огромный объем. В сумме это около 3000 долларов. Самый дорогой чай у нас — зеленый пуэр 1982 года. Его цена в пересчете составляет $ 300 за 357 грамм.





Цена чая часто зависит от его выдержки. В Китае есть чаи, которые могут стоить по полмиллиона долларов за мешок 18 кг, и на бирже за него идет серьезный торг. Что касается меня, мой любимый чай — тайваньский улун. У этого вида чая есть четкая ценовая политика. Его стоимость зависит от высоты горы — чем выше растет чай, тем тоньше и свежее его вкус, тем дороже стоит лист.





Кроме чая, мы продаем и церемониальную посуду из Китая и других стран Азии. Самый же дорогой чайный набор посуды у нас стоит в районе $ 500. Кстати, именно в продаже посуды связаны мои основные ошибки бизнес-менеджера. В самом начале мы завезли слишком большую партию, и в итоге некоторые позиции застряли у нас на 10 лет.





«Интересно, что за все время в этом бизнесе мы ни разу не встречали случаев воровства»

На бизнесе отражаются миграционные и демографические процессы. По своей базе постоянных клиентов мы видим, что часть самых первых покупателей, с которыми мы взращивали чайную культуру, переехали. Это понятно по рекламным СМС, которые возвращаются недоставленными. У других же со временем меняются вкусы, и вместо бодрящих пуэров люди переключаются на спокойные улуны и красные чаи. Приходится нащупывать эти тренды. Интересно, но предпочтения покупателей чая варьируются даже по временам года.





Меняются поколения: мы видим, как приходят совсем молодые люди и задают те же вопросы, на которые мы отвечали еще десять лет назад. С этими чайными новичками мы работаем с нуля. Вместе с тем, появилось больше клиентов из России, хотя в последнее время туристы из этой страны стали более сдержанными в тратах. Кстати, интересно и то, что за все время в этом бизнесе мы ни разу не встречали случаев воровства.

Это говорит о том, что все «чайные» люди очень порядочные.

Сейчас для меня чайный бизнес превратился в стиль жизни. Я живу рядом и постоянно нахожусь здесь в магазине, хотя изначально все начиналось с обычного увлечения.





За 18 лет работы в чайном бизнесе я понял, что любая работа по итогу оценивается Всевышним. Нужно работать и работать, только тогда весь труд вознаградится. К тому же я верю, что мы занимаемся хорошим делом -- укрепляем здоровье белорусов, ведь чай очень полезен. Наше маленькое предприятие — это настоящий корабль, а собственник — полноценный капитан. Нужно обязательно видеть берег, к которому ты идешь. Только так можно построить успешный бизнес.



