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Торговля между Беларусью и Китаем выросла более чем на 34%

22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Торговля между Беларусью и Китаем выросла более чем на 34%
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые образовательные программы намерены реализовать Минск и Пекин. Об этом шла речь на встрече председателя белорусского парламента Игоря Сергеенко и заместителя заведующего международным отделом Компартии Китая Чэнь Чжоу, передает «МИР 24».

В Беларуси сегодня проходят обучение более девяти тысяч студентов из Китая. Новые программы предусматривают и обмен специалистами в областях госуправления и высоких технологий. Также стороны обсудили экономику и вопросы инвестиций. Оценили работу белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Парламентарии будут содействовать в продвижении продукции парка в том числе и на рынках третьих стран.

«Торговля между двумя странами превысила восемь миллиардов долларов, выросла более чем на 34%. Это очень хорошие показатели с учетом той международной турбулентности, с тем давление, которое оказывается не только на Беларусь, но и на Китайскую Народную Республику», – сообщил председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.

Сейчас формируется комитет высокого уровня, задача которого укрепить межпарламентское взаимодействие между Беларусью и Китаем. Он направит свои сила на практическую реализацию соглашений, которые определены на высшем уровне.



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Теги: Минск
 
 
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Создается также комитет высокого уровня, задача которого укрепить межпарламентское взаимодействие между Беларусью и Китаем.
 
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