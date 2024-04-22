Торговля между Беларусью и Китаем выросла более чем на 34%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые образовательные программы намерены реализовать Минск и Пекин. Об этом шла речь на встрече председателя белорусского парламента Игоря Сергеенко и заместителя заведующего международным отделом Компартии Китая Чэнь Чжоу, передает «МИР 24».

В Беларуси сегодня проходят обучение более девяти тысяч студентов из Китая. Новые программы предусматривают и обмен специалистами в областях госуправления и высоких технологий. Также стороны обсудили экономику и вопросы инвестиций. Оценили работу белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Парламентарии будут содействовать в продвижении продукции парка в том числе и на рынках третьих стран.

«Торговля между двумя странами превысила восемь миллиардов долларов, выросла более чем на 34%. Это очень хорошие показатели с учетом той международной турбулентности, с тем давление, которое оказывается не только на Беларусь, но и на Китайскую Народную Республику», – сообщил председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.

Сейчас формируется комитет высокого уровня, задача которого укрепить межпарламентское взаимодействие между Беларусью и Китаем. Он направит свои сила на практическую реализацию соглашений, которые определены на высшем уровне.