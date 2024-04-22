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Торговля между Беларусью и Китаем выросла более чем на 34%
22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые образовательные программы намерены реализовать Минск и Пекин. Об этом шла речь на встрече председателя белорусского парламента Игоря Сергеенко и заместителя заведующего международным отделом Компартии Китая Чэнь Чжоу, передает «МИР 24».
В Беларуси сегодня проходят обучение более девяти тысяч студентов из Китая. Новые программы предусматривают и обмен специалистами в областях госуправления и высоких технологий. Также стороны обсудили экономику и вопросы инвестиций. Оценили работу белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Парламентарии будут содействовать в продвижении продукции парка в том числе и на рынках третьих стран.
Сейчас формируется комитет высокого уровня, задача которого укрепить межпарламентское взаимодействие между Беларусью и Китаем. Он направит свои сила на практическую реализацию соглашений, которые определены на высшем уровне.
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Создается также комитет высокого уровня, задача которого укрепить межпарламентское взаимодействие между Беларусью и Китаем.
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