Марину Ленчевскую выдвинули в президиум ВНС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нижняя палата парламента Беларуси выдвинула кандидата в президиум Всебелорусского народного собрания . Это юрист Марина Ленчевская, глава постоянной комиссии по законодательству, сообщает «МИР 24».

Всего в президиуме 15 человек, собираться он будет раз в полгода. Всебелорусское народное собрание начнет работу в эту среду. Среди ключевых вопросов – военная доктрина и концепция национальной безопасности.

«Очень важно, что Всебелорусское народное собрание – это действительно орган народовластия. И вы знаете, я бы даже сказала, что у нас в стране существует даже не демократия, а диктатура народовластия. И вы знаете, это очень правильно. У нас сегодня народ будет принимать все самые важные решения для нашей страны», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Ленчевская.

Своих кандидатов в президиум Всебелорусского народного собрания выдвинули также правительство страны и верхняя палата парламента.