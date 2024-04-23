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Марину Ленчевскую выдвинули в президиум ВНС

23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Марину Ленчевскую выдвинули в президиум ВНС
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижняя палата парламента Беларуси выдвинула кандидата в президиум Всебелорусского народного собрания. Это юрист Марина Ленчевская, глава постоянной комиссии по законодательству, сообщает «МИР 24».

Всего в президиуме 15 человек, собираться он будет раз в полгода. Всебелорусское народное собрание начнет работу в эту среду. Среди ключевых вопросов – военная доктрина и концепция национальной безопасности.

«Очень важно, что Всебелорусское народное собрание – это действительно орган народовластия. И вы знаете, я бы даже сказала, что у нас в стране существует даже не демократия, а диктатура народовластия. И вы знаете, это очень правильно. У нас сегодня народ будет принимать все самые важные решения для нашей страны», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Ленчевская.

Своих кандидатов в президиум Всебелорусского народного собрания выдвинули также правительство страны и верхняя палата парламента.



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Своих кандидатов в президиум Всебелорусского народного собрания выдвинули также правительство страны и верхняя палата парламента.
 
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