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Марину Ленчевскую выдвинули в президиум ВНС
23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нижняя палата парламента Беларуси выдвинула кандидата в президиум
Всего в президиуме 15 человек, собираться он будет раз в полгода. Всебелорусское народное собрание начнет работу в эту среду. Среди ключевых вопросов – военная доктрина и концепция национальной безопасности.
Своих кандидатов в президиум Всебелорусского народного собрания выдвинули также правительство страны и верхняя палата парламента.
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Своих кандидатов в президиум Всебелорусского народного собрания выдвинули также правительство страны и верхняя палата парламента.
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