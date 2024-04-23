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Из Минска возобновили чартерные рейсы в Катар. Чем это может быть полезно для бизнеса?

23.04.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 4 марта 2024 года снова появились прямые авиарейсы из Беларуси в Катар. Это стало возможно благодаря возобновлению контракта между Qatar Aviation Service, авиакомпанией «Белавиа» и туроператором «ИНТЕРСИТИ». По маршруту Минск-Доха-Минск запустили чартерные рейсы: полет занимает всего 6 часов на комфортабельном самолете Boeing 737−800. Быстрый и удобный перелет в Катар из Минска открывает перед предпринимателями и руководителями бизнеса уникальные возможности для расширения деловых контактов и развития новых проектов.

Полет выполняется по маршруту Минск-Доха-Минск. Ближайшие даты вылета — 27 апреля и 6 мая. Цена тура на человека — от $553 (1847 BYN).

Чартерные рейсы запланированы до октября 2024 года и есть хорошие перспективы для дальнейшего продления прямого авиасообщения.

Зачем в Катар предпринимателям и бизнесменам?

Катар сегодня является не только свежим туристическим направлением для отдыха, но и одним из крупных мировых деловых центров. Страна привлекательна для бизнеса по многим аспектам. Прежде всего, это значимый финансовый центр с развитой инфраструктурой для инвестиций и бизнеса. Здесь есть представительства крупнейших мировых банков и финансовых организаций, инвестиционных фондов — это обеспечивает предпринимателям широкий спектр возможностей для финансовых операций.


Кроме того, Катар активно привлекает иностранных инвесторов и предпринимателей своими щедрыми бизнес-программами и налоговыми льготами. Например, предприниматели могут учредить Mainland-компанию со 100% иностранным капиталом и работать как внутри страны, так и за ее пределами без каких-либо ограничений.
Местное правительство оказывает поддержку бизнесу в различных отраслях, включая финансы, энергетику, туризм, инфраструктурные проекты и технологические стартапы. Это создает благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса.

Развитию новых бизнесов способствует также наличие свободных экономических зон. Например, специальная зона — QFC (Катарский финансовый центр) — предлагает собственную правовую, регуляторную, налоговую и деловую среду по передовой международной практике.


Катар также является местом для проведения международных деловых мероприятий, включая конференции, выставки, форумы и саммиты. Например, этой весной в стране будет проходить форум, посвященный технологиям в строительстве, а осенью — международная выставка CityScape Qatar 2024 в сфере недвижимости. Эти и другие события предоставляют уникальную возможность для предпринимателей и руководителей бизнеса встретиться с потенциальными партнерами, клиентами и инвесторами со всего мира, обменяться опытом и идеями, а также найти новые бизнес-возможности.

Не только бизнес, но и отдых

Можно совместить полезное с приятным. Запланируйте отдых в Катаре и познакомьтесь с местным комьюнити предпринимателей, стартаперов, инвесторов в неформальной обстановке.


Катар привлекает туристов чистыми пляжами, неизбитыми организованными турами с погружением в местную культуру и колорит и, конечно, особой роскошью и комфортом.


Страна открыта для туристов. Виза выдается по прибытии, а требования к одежде в основном ограничены лишь посещением государственных учреждений. В катарских отелях можно найти алкоголь, что необычно для мусульманской страны. Эксперты отмечают, что Катар предлагает все преимущества арабских государств, но по более доступным ценам.


В Дохе, столице Катара, туристов ждет высокий уровень отдыха благодаря развитой инфраструктуре и сервису. От отелей люкс-класса до бюджетных вариантов — Катар предлагает разнообразные варианты размещения, включая all-inclusive. Развлечения здесь подходят для всех: от семейного отдыха, сафари и шоппинга до культурной программы с посещением музеев, парков развлечений и достопримечательностей.
Привлекательность Катара как туристического направления подчеркивается отсутствием низкого сезона и стремлением правительства развивать инфраструктуру для максимального удовольствия гостей.

Хотите подобрать тур или нужна консультация? Туроператор «ИНТЕРСИТИ» поможет вам организовать идеальный и насыщенный отдых!

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Теги: Минск
 
 
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С 4 марта 2024 года снова появились прямые авиарейсы из Беларуси в Катар. Это стало возможно благодаря возобновлению контракта между Qatar Aviation Service, авиакомпанией...
 
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