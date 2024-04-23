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В Минске пройдет бизнес-форум для юристов из Беларуси и России
23.04.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
6–8 мая GRATA International, Belarus в партнерстве с брендом ЮФМ при информационной поддержке Право.ru проведет масштабное мероприятие, объединяющее юридическое сообщество Беларуси и России –
Аудитория форума
Юридический бизнес (партнеры, советники, руководители юридических департаментов, юристы), инхаус-юристы, адвокаты, медиаторы, представители государственных органов Беларуси и России
Программа форума
6 мая –вечерний квиз-батл для юристов в гастропабе «Особняк». Вас ждут 2,5 часа командной игры в криз с подарками от организаторов!
7 мая – деловая программа.
В рамках форума организованы 12 параллельных сессий по самым актуальным вопросам права для активного общения и дискуссий:
Ознакомиться с подробным расписанием сессий и составом спикеров можно
8 мая – для гостей форума разработаны авторские туры по Беларуси по специальным предложениям.
Оформить билеты и узнать больше о мероприятии можно
Партнеры форума:
Информационные партнеры форума:
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6-8 мая GRATA International, Belarus в партнерстве с брендом ЮФМ при информационной поддержке Право.ru проведет масштабное мероприятие, объединяющее юридическое сообщество...
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