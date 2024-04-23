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В Минске пройдет бизнес-форум для юристов из Беларуси и России

23.04.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


6–8 мая GRATA International, Belarus в партнерстве с брендом ЮФМ при информационной поддержке Право.ru проведет масштабное мероприятие, объединяющее юридическое сообщество Беларуси и России – Юридический форум в Беларуси (#БЮФ2024)

Аудитория форума

Юридический бизнес (партнеры, советники, руководители юридических департаментов, юристы), инхаус-юристы, адвокаты, медиаторы, представители государственных органов Беларуси и России

Программа форума

6 мая –вечерний квиз-батл для юристов в гастропабе «Особняк». Вас ждут 2,5 часа командной игры в криз с подарками от организаторов!

7 мая – деловая программа.

В рамках форума организованы 12 параллельных сессий по самым актуальным вопросам права для активного общения и дискуссий:

  • Как организовать защиту интересов субъектов хозяйствования в Суде ЕАЭС?
  • Разделение компетенций по антимонопольному регулированию между национальным регулятором и департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК.
  • Корпоративно-налоговое структурирование бизнеса в Беларуси и России и при чем здесь восточные страны?
  • Право 21 века: право компьютерных игр и рынок цифровых финансовых активов.
  • Электронная торговля, острые вопросы ВЭД, правовое сопровождение логистики.
  • Актуальные аспекты разрешения споров с участием нерезидентов. Как разрешить спор между юридическими лицами под средством медиации?

Ознакомиться с подробным расписанием сессий и составом спикеров можно на сайте

8 мая – для гостей форума разработаны авторские туры по Беларуси по специальным предложениям.

Оформить билеты и узнать больше о мероприятии можно на официальном сайте и в телеграм-канале

Партнеры форума: WHITEBIRDVersus.legalRTL AllianceStonebridge LegalАЛРУД

Информационные партнеры форума: НАИППроБизнесАссоциация Антимонопольных экспертовОбщероссийский профсоюз медиаторовМедиатор РФMDS
ПроБизнес также выступает информационным партнером мероприятия

 
 
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6-8 мая GRATA International, Belarus в партнерстве с брендом ЮФМ при информационной поддержке Право.ru проведет масштабное мероприятие, объединяющее юридическое сообщество...
 
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