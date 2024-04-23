Президент Беларуси подписал закон о предпринимательстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, передает «МИР 24».

«Речь не идет об ограничении, о каких-то ограничениях для предпринимательства и малого, и среднего бизнеса. В первую очередь речь идет о создании конкурентных условий для занятия бизнесом в той или иной форме организации этого бизнеса. С утверждением закона будут внедрены и вступят в силу ряд в принципе ожидаемых со стороны предпринимательства, в том числе и регуляторов новшеств, которые создадут дополнительные условия прежде всего для масштабирования своего бизнеса», – отметил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.