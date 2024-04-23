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Президент Беларуси подписал закон о предпринимательстве

23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси подписал закон о предпринимательстве
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, передает «МИР 24».

«Речь не идет об ограничении, о каких-то ограничениях для предпринимательства и малого, и среднего бизнеса. В первую очередь речь идет о создании конкурентных условий для занятия бизнесом в той или иной форме организации этого бизнеса. С утверждением закона будут внедрены и вступят в силу ряд в принципе ожидаемых со стороны предпринимательства, в том числе и регуляторов новшеств, которые создадут дополнительные условия прежде всего для масштабирования своего бизнеса», – отметил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

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Новый документ предусматривает обновленную структуру бизнеса и две категории предпринимателей. Первая – это юрлица, в том числе малые организации до 100 сотрудников, средние – до 250 и крупные – свыше 250 человек. Ко второй группе относятся физические лица: ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Виды деятельности, которыми может заниматься эта категория, правительство определит до 1 июля. Тех, кто не будет соответствовать, обяжут перейти в юридические лица. Также закон предусматривает новые виды финансовой поддержки. Ее сможет получить не только малый, но и средний бизнес.



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Новый документ предусматривает обновленную структуру бизнеса и две категории предпринимателей.
 
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