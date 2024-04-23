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Президент Беларуси подписал закон о предпринимательстве
23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, передает «МИР 24».
Виды деятельности, которыми может заниматься эта категория, правительство определит до 1 июля. Тех, кто не будет соответствовать, обяжут перейти в юридические лица. Также закон предусматривает новые виды финансовой поддержки. Ее сможет получить не только малый, но и средний бизнес.
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Новый документ предусматривает обновленную структуру бизнеса и две категории предпринимателей.
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