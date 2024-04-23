Погода в СНГ: в Беларуси идут дожди, в Таджикистане по-летнему жарко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весна в Москве взяла прохладную паузу . В ночь на среду в российской столице похолодает до плюс одного градуса. Затем погода сделает вираж – столбики термометров рванут вверх и к концу недели преодолеют отметку в плюс 20. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси весна забуксовала. По всей стране идут дожди и мокрый снег. Осадки пришли в компании сильного ветра. На термометрах – скромные плюс семь. Воды больше положенного не только на улицах. Осадки осложнили ситуацию с паводками. В реке Припять уровень воды поднялся на 20 см. Это значительно превышает критическую отметку. Вышла из берегов и Западная Двина. На участке Могилев – Лоев вода поднялась до 7 см. В ряде районов Гомельской и Брестской областей затоплены прибрежные территории.

Таджикистан

В столице Таджикистана по-летнему жарко. Днем в Душанбе воздух прогреется до плюс 27. Синоптики предупреждают: в течение дня может неожиданно начаться гроза. Неспокойно и в высокогорье республики. Из-за повышения температуры вероятен сход ледниковых селей, поэтому жителей просят воздержаться от походов в горы. Хотя там сейчас как раз начался сезон полезных трав: рошака, сиехалафа, горного лука и ревеня, который в народе называют кислячкой. Собрать их можно будет до конца мая.

Кыргызстан

Жителей Кыргызстана погода перенесла в май. Плюс 23 в Бишкеке. Весеннюю идиллию нарушат дожди. Осадки заденут и юг страны. Там начался сезон цветения экзотических деревьев. Первой распустилась павловния. Ее высадили в парках и скверах. Павловния начинает цвести до появления листьев, высота дерева – от 15 до 20 метров.