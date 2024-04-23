Россия и Беларусь выпустят собственный шлифовальный станок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на заводе в Орше готовят к выпуску новый шлифовальный станок. Опытный образец собран из комплектующих производства Беларуси и России. Как показывает себя техника и есть ли на нее спрос, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Без такого оборудования не будет ни трактора, ни самолета, ни корабля. Первый союзный шлифовальный станок уже на финишной стадии изготовления. Акцент – на современность и интуитивное управление.

«Станок ничем не уступает мировым аналогам. Многие европейские фирмы просто делают станок, как он есть. Мы прислушиваемся к работникам и стараемся улучшить станок для их работы, для будущего», – рассказал слесарь механосборочных работ станкостроительного завода Александр Сквозняков.

Сотрудничество с западными коллегами оказалось ненадежным, поэтому ставку сделали на кооперацию с Россией. В этом станке специалисты смогли импортозаместить почти все детали. Механика и гидравлика – белорусские, электроника – российская. Получилось еще и дешевле импортных аналогов.

«Системы числового программного управления, которые установлены на станке, линейные преобразователи, частотные преобразователи российского производства. Механическая часть – сварные конструкции, сборочные узлы нашего отечественного производства», – отметил начальник группы новой техники станкостроительного завода Юрий Осипов.

Такой станок отшлифует почти любую деталь, независимо от ее размеров. Его уже ждут на заводах Беларуси, России и других стран Содружества.

«У нас есть контракты на весь 2024 год, на 2025 год и перспективы у нас просматриваются. Это время возможностей для нас, в том числе для развития собственного производства», – сообщил заместитель директора по маркетингу, заказам и сбыту станкостроительного завода Вадим Батуро.

Сейчас в работе у Союзного государства еще три новых вида станков. В сентябре прошлого года Беларусь и Россия подписали дорожную карту.