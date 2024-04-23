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Россия и Беларусь выпустят собственный шлифовальный станок
23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси на заводе в Орше готовят к выпуску новый шлифовальный станок. Опытный образец собран из комплектующих производства Беларуси и России. Как показывает себя техника и есть ли на нее спрос, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Без такого оборудования не будет ни трактора, ни самолета, ни корабля. Первый союзный шлифовальный станок уже на финишной стадии изготовления. Акцент – на современность и интуитивное управление.
Сотрудничество с западными коллегами оказалось ненадежным, поэтому ставку сделали на кооперацию с Россией. В этом станке специалисты смогли импортозаместить почти все детали. Механика и гидравлика – белорусские, электроника – российская. Получилось еще и дешевле импортных аналогов.
Такой станок отшлифует почти любую деталь, независимо от ее размеров. Его уже ждут на заводах Беларуси, России и других стран Содружества.
Сейчас в работе у Союзного государства еще три новых вида станков. В сентябре прошлого года Беларусь и Россия подписали дорожную карту.
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Специалисты смогли импортозаместить почти все детали.
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