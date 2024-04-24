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Всебелорусское народное собрание: с какими предложениями приехали делегаты?
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Делегаты Всебелорусского народного собрания готовятся к первому съезду. Он пройдет 24-25 апреля в Минске. Обсуждение затронет все сферы: образование, экономику и работу с международным обществом. С какими предложениями приехали участники, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В Минске – ощущение праздника. По всему городу – флаги и плакаты. Впереди –первый съезд Всебелорусского народного собрания после получения конституционного статуса. Свои предложения на вече смогут высказать 1200 делегатов.
Алексей Балыш представляет интересы молодежи. Будет поднимать вопрос студенческого досуга и возможностей подработки.
Анна Смаргун – от заводских рабочих. Она 20 лет участвует в создании домашней техники, автомобилей и космических приборов. Все – с использованием белорусских микросхем. Она точно знает, что нужно предприятию и простым людям – у нее четверо детей.
Ольга Шпилевская – представляет международное СМИ, она – директор Национального представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР», а еще руководит самой крупной женской организацией в стране.
В съезде будут участвовать президент, представители всех ветвей власти, местных советов и общественники. Одна из задач Всебелорусского народного собрания стратегия развития республики.
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Свои предложения на вече смогут высказать 1200 делегатов.
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