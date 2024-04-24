Всебелорусское народное собрание: с какими предложениями приехали делегаты?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегаты Всебелорусского народного собрания готовятся к первому съезду. Он пройдет 24-25 апреля в Минске. Обсуждение затронет все сферы: образование, экономику и работу с международным обществом. С какими предложениями приехали участники, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Минске – ощущение праздника. По всему городу – флаги и плакаты. Впереди –первый съезд Всебелорусского народного собрания после получения конституционного статуса. Свои предложения на вече смогут высказать 1200 делегатов.

Много экологических студенческих отрядов, много новых производственных, строительных добавилось.

Алексей Балыш представляет интересы молодежи. Будет поднимать вопрос студенческого досуга и возможностей подработки.

«Направление гражданско-патриотического воспитания хотелось бы немного переработать, ввести какие-то новые формы работы с молодежью, дабы развивать у них патриотизм. С молодежью сейчас, мне кажется, лучше работать в социальных сетях», – отметил Алексей.

Анна Смаргун – от заводских рабочих. Она 20 лет участвует в создании домашней техники, автомобилей и космических приборов. Все – с использованием белорусских микросхем. Она точно знает, что нужно предприятию и простым людям – у нее четверо детей.

«Работникам в стране нужно спокойствие. Чтобы они достаточно чувствовали себя, работали, стремились к лучшему. Чтобы показывали качество на работе, стремились к лучшему», – подчеркнула оператор по наращиванию эпитаксиальных слоев производства микросхем Анна Смаргун.

Ольга Шпилевская – представляет международное СМИ, она – директор Национального представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР», а еще руководит самой крупной женской организацией в стране.

«Все, что связано с женской повесткой, это будет связано с миром, с созиданием, с мирным разрешением любых ситуаций, которые возникают. Поэтому и концепция национальной безопасности, и военная доктрина, которые выносятся на первое заседание Всебелорусского народного собрания, нами широко обсуждались. Там учтены наши пожелания, которые были высказаны именно Белорусским союзом женщин», – сообщила Ольга Шпилевская.

В съезде будут участвовать президент, представители всех ветвей власти, местных советов и общественники. Одна из задач Всебелорусского народного собрания стратегия развития республики.