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Финансовая модель помогает принимать обдуманные управленческие решения: минимизировать риски и привлекать инвесторов. Как ее сделать?
24.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Начало нового проекта или расширение существующего бизнеса всегда должно сопровождаться конкретными цифрами, данными и точными расчетами. В ином случае прогнозы развития и перспектив не убедительны ни для партнеров, ни для инвесторов. Александр Кондрашонок, партнер и заместитель директора международной консалтинговой компании ASER на конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START» рассказал, как составить финансовую модель своего бизнеса, чтобы найти для него финансирование и быть убедительным проектом для партнеров.
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Для чего необходима финансовая модель и условия ее применения в бизнесе
— Основное назначение финансовой модели, исходя из опыта работы нашей компании с клиентами, — это оценка инвестиционного проекта. Другими словами: мы помогаем определиться собственнику бизнеса, стоит или нет заходить в тот или иной инвестиционный проект. Как правило, основатели бизнеса оценивают проект двумя путями. Первый — интуитивный. Такой подход будет иметь успех в том случае, когда у инвестора есть реальный опыт ведения данного бизнеса, примерное понимание бизнес-процессов и ключевых цифр проекта, а также относительно небольшие капиталовложения и риски в проект. И второй — оценка проекта с разработкой финансовой модели, которая используется для того, чтобы принять объективное решение. Сегодня финансовая модель — инструмент управления бизнесом, где вы видите всю экономику будущего бизнеса, плюсы и минусы: выручку, затраты, инвестиции, которые вам необходимы для того, чтобы реализовать проект, финансовый результат (какую прибыль вы получите, сколько составит ваш личный доход как собственника бизнеса).
Вторая ключевая задача, решаемая с использованием финансовой модели, — это привлечение инвестиций и партнеров в проект. Сейчас 80−90% проектов, которые финансируются за счет привлекаемых средств инвесторов, невозможны без модели. Финансовая модель — это тот инструмент, на основании которого инвестор будет понимать, стоит ли сегодня инвестировать в ваш бизнес.
Важное назначение финансовой модели — это привлечение заемного финансирования. Для любого банка, финансового института, которые рассматривают ваш инвестиционный проект, основной инструмент в принятии решения — это финансовая модель. На основании показателей финансовой модели определяется кредитная ставка, срок кредитования, залоги, контрольные показатели и другие ключевые вопросы взаимоотношения банка и кредитора.
Следующее назначение финансовой модели — стратегическое планирование и управление бизнесом. У нас есть ряд клиентов, которые используют финансовую модель для того, чтобы видеть денежные потоки, делать их анализ и дальше планировать свою деятельность на какой-то период прогнозирования. Если вы делаете такую управленческую финмодель своей компании, то нормально планировать на длительный срок — 3−5 лет.
Что представляет собой финансовая модель компании либо проекта?
Для того, чтобы финансовая модель работала, есть определенные правила составления и работы с ней. Мы для удобства используем определенный алгоритм составления финансовой модели, который наиболее удобен в пользовании и анализе: наша компания разработала корпоративный интерфейс финмодели, который учитывает все современные международные практики.
Как правило, модель делается в excel.
Разработав финансовую модель, в дальнейшем вы можете принимать обдуманные управленческие решения, основываясь на реальных цифрах вашего бизнеса. Например, вы продаете продукцию вашему ключевому клиенту с отсрочкой платежа в 40 дней, а завтра он просит 60 дней отсрочки платежа. Возникает вопрос, может ли ваша компания пойти на такие условия и как это отразится на вашем бизнесе?
Или, допустим, поменялись условия работы с банком. Сегодня кредитная ставка одна, завтра — она выросла. Как это повлияет на ваш бизнес? В финансовой модели вы изменяете процентную ставку по одному из ваших кредитов, затем пересчитываются показатели — и вы видите результат и влияние на бизнес. Еще один пример — изменение юрисдикции. Вы сегодня работаете на стандартных условиях налогообложения, а завтра стали резидентом ПВТ или Великого камня. Какое влияние окажут данные льготы и преференции на ваш бизнес?
Основные типы разных финансовых моделей
Если мы говорим про действующий бизнес, то в этом случае составляется прогнозная финансовая модель компании. Как построить такую модель? Сначала производится анализ и систематизация ключевых фактических показателей за последние год-два. С учетом исторических данных рассчитываются прогнозные показатели. Вы не можете строить прогнозную модель, не опираясь на исторические данные вашей компании.
Для расчета инвестпроекта есть 2 типа финмоделей. Первый — расчет бизнес-проекта без привязки к существующему бизнесу (Greenfield-проект). Показатели эффективности, денежный поток и финансовый результат рассчитывается только для проекта.
И второй — Brownfield-проект, когда на базе действующего бизнеса формируется новая бизнес-идея (инвестиционный проект). И финансовая модель в данном случае должна показать: интересен ли вашей компании новый бизнес-проект, как это повлияет в целом на развитие вашей компании.
Алгоритм построения финансовой модели
Для того, чтобы ваша модель была убедительной, чтобы в нее поверили инвесторы, партнеры, она должна опираться не просто на идеи, а на реальные данные. Для того, чтобы составить финансовую модель и ее презентовать, должна быть проделана определенная работа, подтвержденная документами, контактами, переговорами и реальными цифрами.
Очень часто первое, на что обращают внимание наши клиенты и их партнеры, инвесторы, — как сформировался объем инвестиций, модель монетизации, расчет операционных затрат. Когда мы готовим нашу финансовую модель для инвестора, работаем по каждому блоку, объясняем, откуда и как сформирован тот или иной параметр.
Прежде всего, необходимо сформировать массив информации, которая необходима для того, чтобы модель была объективна. Второе действие — это построение модели. Формируем выручку, затраты, основные допущения, промежуточные расчеты, итоговую таблицу, которая показывает весь финансовый результат в рамках проекта.
Сценарии финансовой модели
Как правило, финансовая модель компании либо бизнес-проекта разрабатывается в нескольких сценариях. Для чего это необходимо? На проект либо бизнес компании влияет ряд факторов, которые невозможно или сложно предсказать с полной достоверностью. Например, завтра будут ограничены рынки продаж, ставка аренды может измениться, либо сегодня ставка кредита 15%, завтра она — 25%. Как это повлияет на ваш бизнес?
Когда составляется финансовая модель, разрабатываются несколько ее сценариев. Обычно мы используем три основных: это оптимистичный, базовый и консервативный.
Базовый сценарий — это тот целевой прогноз, по которому вы планируете работать (наиболее вероятный). Пессимистичный сценарий либо консервативный — это тот минимальный прогноз развития бизнеса, при котором вы будете условно «на плаву» и сможете будущей выручкой покрывать операционные затраты (работать безубыточно). В таких сценариях рассчитывается минимально допустимый объем продаж, максимальная ставка по кредиту, уровень оплаты труда персонала, режим налогообложения, при котором вы обеспечиваете безубыточность бизнеса. И вот вы видите модель, на основании которой можно решить, выполнимы либо невыполнимы прогнозы. Если вы понимаете, что минимальный прогноз достижим — это нормальный интересный проект, в который можно инвестировать. Если нет — это большой риск для вас, для вашего инвестора, и следует подумать, как улучшить проект, или отказаться от него.
Третий сценарий — это оптимистичный сценарий развития проекта. Он показывает, что будет, если компания будет работать в идеальных условиях. Такая модель показывает перспективы вашего проекта. Данная финмодель нужна для будущего партнера, инвестора. При этом данный сценарий не предназначен для того, чтобы показать проект в радужных красках, а для того, чтобы показать возможности и перспективы вашего проекта.
Имея данные трех сценариев развития проекта, мы строим усредненный базовый целевой прогноз, который находится в определенном коридоре оптимистичного и пессимистичного сценария. По нему работает компания и выстраивает операционное планирование при формировании планов на квартал, месяц и год развития своего бизнеса.
Показатели экономической эффективности проекта
Показатель эффективности проекта — это сроки окупаемости вложений: чистая приведенная стоимость, внутренняя рентабельность и индекс рентабельности проекта. Многое зависит от отрасли и масштаба бизнеса. Каждый фаундер/инвестор, начиная проект, формирует для себя различные стратегии инвестирования.
Кому-то интересны проекты с низкими рисками и длительным сроком окупаемости, понятной фиксированной доходностью. Другой категории инвесторов интересны высокодоходные проекты с короткими сроками окупаемости, но при этом с высокими рисками. Финансовая модель и итоговые показатели эффективности позволяют инвестору определиться подходит ли данный проект к его стратегии инвестирования.
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Финансовая модель помогает принимать обдуманные управленческие решения: минимизировать риски и привлекать инвесторов. Как ее сделать?
Начало нового проекта или расширение существующего бизнеса всегда должно сопровождаться конкретными цифрами, данными и точными расчетами. В ином случае прогнозы...
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