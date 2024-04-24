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Погода в СНГ: в горах Таджикистана тают ледники, ненастье пришло в Беларусь

24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в горах Таджикистана тают ледники, ненастье пришло в Беларусь
 Фото: МТРК «Мир»

Холодные ночи и теплые дни достались москвичам. Днем до плюс 16 в российской столице, в в ночь на четверг новый температурный провал – всего плюс четыре. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Кыргызстан накрыли ливни. Осадки почти по всей республике. Дождь ожидается и в Бишкеке, и в Чуйской области. Там в селе Онбир-Жылга и ущелье Карагул сошел очередной сель. Из-за обильных дождей река Бурана вышла из берегов. Пострадавших нет. Ситуация под контролем. На местах работают сотрудники МЧС и местные власти. В регионе это уже второй случай наводнения с начала весны. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение. Оно будет действовать до пятницы.

Таджикистан

В Таджикистане почти лето. Плюс 27 в Душанбе. Внушительная порция тепла досталась и горным районам республики. Там стремительно тают ледники. Из-за этого в регионе высокий риск схода селей. В городе Исфара, это север страны, поток грязи подтопил улицу и подвалы 15 домов. На месте работают спасатели.

Беларусь

В Беларуси всего плюс девять. Прохладная пауза продлится до конца недели. И это на фоне ненастья: в регионах ветер и короткие дожди. Для первоцветов такая погода не опасна. В лесах вовсю цветет черемша, но собирать дикое растение запрещено. Оно занесено в Красную книгу страны. Штраф за продажу до 2000 белорусских рублей (более 57 тысяч российских). Запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами действует постоянно. На контроле инспекторов равноплодник, ветреница лесная и другие растения. Они под угрозой полного исчезновения.

Азербайджан

В Баку залетело лето. Плюс 28 в столице Азербайджана и много солнца. На улицах расцвели сирень и багряник европейский. А парки и скверы украсили маки и тюльпаны. Жители открыли сезон прогулок и пикников. Полюбоваться цветочными коврами приезжают и туристы. Такая репетиция лета продлится неделю. Пик жары придется на воскресенье.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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