Погода в СНГ: в горах Таджикистана тают ледники, ненастье пришло в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Холодные ночи и теплые дни достались москвичам. Днем до плюс 16 в российской столице, в в ночь на четверг новый температурный провал – всего плюс четыре. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Кыргызстан накрыли ливни. Осадки почти по всей республике. Дождь ожидается и в Бишкеке, и в Чуйской области. Там в селе Онбир-Жылга и ущелье Карагул сошел очередной сель. Из-за обильных дождей река Бурана вышла из берегов. Пострадавших нет. Ситуация под контролем. На местах работают сотрудники МЧС и местные власти. В регионе это уже второй случай наводнения с начала весны. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение. Оно будет действовать до пятницы.

Таджикистан

В Таджикистане почти лето. Плюс 27 в Душанбе. Внушительная порция тепла досталась и горным районам республики. Там стремительно тают ледники. Из-за этого в регионе высокий риск схода селей. В городе Исфара, это север страны, поток грязи подтопил улицу и подвалы 15 домов. На месте работают спасатели.