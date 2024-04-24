Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания выдвинут кандидатом на пост председателя ВНС.

Предложение озвучил белорусский депутат, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. «Хочу выдвинуть кандидатуру президента Александра Лукашенко. Призываю поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко на пост председателя ВНС», – сказал он.

Предложения по другим кандидатам на пост председателя Всебелорусского народного собрания, кроме Лукашенко, не поступало.