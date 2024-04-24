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Лукашенко выдвинут на пост председателя Всебелорусского народного собрания

24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания выдвинут кандидатом на пост председателя ВНС.

Предложение озвучил белорусский депутат, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. «Хочу выдвинуть кандидатуру президента Александра Лукашенко. Призываю поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко на пост председателя ВНС», – сказал он.

Предложения по другим кандидатам на пост председателя Всебелорусского народного собрания, кроме Лукашенко, не поступало.

VII Всебелорусское народное собрание впервые проходит в новом конституционном статусе «высшего представительного органа народовластия». Съезд в Минске собрал в среду представителей всех ветвей власти, сотрудников и руководителей предприятий, а также общественных активистов со всей страны.



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Теги: Минск
 
 
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24 апреля в Минске началось заседание VII Всебелорусского народного собрания.
 
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