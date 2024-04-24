«Славянское вече в современном прочтении»: Лукашенко обозначил особенность ВНС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл VII Всебелорусское народное собрание. Впервые оно проходит в новом статусе конституционного органа. Этот день глава государства назвал историческим, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В зале – 1 159 делегатов: от руководителей и чиновников до рабочих и тружеников села. Президент заявил: «Всебелорусское народное собрание – славянское вече в современном прочтении».

«Важно не что, а как мы делаем, как совершенствуем модель политического устройства. Не ломая уклада, не отказываясь от традиций эволюционно, по-белорусски, взвешенно. Мы не отрицаем прогрессивные формы западноевропейской демократии. Мы их интегрируем в свое политическое устройство, в свою культуру, в свое мироззрение, если они не противоречат нашим принципам и ценностям», –пояснил белорусский лидер.

Полномочия Собрания расширились. При необходимости делегаты могут вводить военное положение, признавать легитимность выборов и даже объявлять импичмент президенту. В этот раз будут утверждать Концепцию нацбезопасности и военную доктрину.

«Делегаты должны понимать, что в этих документах написано, уметь объяснить людям. И не просто объяснить, включить общество в политический дискурс. Сегодня без этого нельзя. Не будем мы разговаривать с нашими гражданами о глобальных целях развития государства, за нас это сделают другие», – отметил президент.

Остановился Александр Лукашенко и на международной обстановке. В мире неспокойно, и у белорусской границы войска НАТО постоянно проводят учения. От цветных революций Запад перешел к открытым военным конфликтам, отметил президент.

«Западный транснациональный бизнес, в основном англосаксы, значительно обогатились за последние годы. Это правда. Но скажите, стали Вашингтон и Лондон сильнее в плане политической репутации, авторитета на международной арене за эти годы? Нет. Наоборот, видим, как рушится образ некогда действительно влиятельных держав. А там недалеко и до экономического краха», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь – мирная страна, с традиционными ценностями и устоями. Это обязано сохранить и Всебелорусское народное собрание.