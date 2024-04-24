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«Славянское вече в современном прочтении»: Лукашенко обозначил особенность ВНС
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл VII Всебелорусское народное собрание. Впервые оно проходит в новом статусе конституционного органа. Этот день глава государства назвал историческим, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
В зале – 1 159 делегатов: от руководителей и чиновников до рабочих и тружеников села. Президент заявил: «Всебелорусское народное собрание – славянское вече в современном прочтении».
Полномочия Собрания расширились. При необходимости делегаты могут вводить военное положение, признавать легитимность выборов и даже объявлять импичмент президенту. В этот раз будут утверждать Концепцию нацбезопасности и военную доктрину.
Остановился Александр Лукашенко и на международной обстановке. В мире неспокойно, и у белорусской границы войска НАТО постоянно проводят учения. От цветных революций Запад перешел к открытым военным конфликтам, отметил президент.
Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь – мирная страна, с традиционными ценностями и устоями. Это обязано сохранить и Всебелорусское народное собрание.
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В Минске проходит заседание VII Всебелорусского народного собрания в новом статусе конституционного органа.
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