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Лукашенко: В Год качества должны сделать невозможное
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Беларуси достаточно поводов для гордости, но работы еще много. В Год качества нужно сделать невозможное, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
Глава государства отметил, что будет жесточайшая дисциплина, будет и результат.
В Минске 24 апреля проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Все решения собрания теперь станут обязательными для исполнения.
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Глава государства отметил, что будет жесточайшая дисциплина, будет и результат.
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