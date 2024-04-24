Лукашенко: В Год качества должны сделать невозможное

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Беларуси достаточно поводов для гордости, но работы еще много. В Год качества нужно сделать невозможное, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Глава государства отметил, что будет жесточайшая дисциплина, будет и результат.

«Мы должны работать ответственно. Каждый на своем месте. Честно. Напряженно. Так, как умеем. Мы уже не один раз превзошли себя во всех сферах. В Год качества должны сделать невозможное», – подчеркнул лидер Беларуси.

В Минске 24 апреля проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Все решения собрания теперь станут обязательными для исполнения.