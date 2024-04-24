Лукашенко: Беларусь – космическая держава

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь – космическая держава, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания

«Полет Марины Василевской для Беларуси – не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд! Это вершина, к которой мы шли с советских времен», – отметил глава государства.

По слова Лукашенко, в стране много работают над космическими программами, удалось сохранить научные коллективы в годы суверенного развития и значительно продвинуться в космических технологиях. Глава государства напомнил, что первый белорусский космический аппарат был запущен в 2012 году. Сейчас на орбите три спутника республики.

В Минске 24 апреля проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Все решения собрания теперь станут обязательными для исполнения.