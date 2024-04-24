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Лукашенко: Шанхайская организация сотрудничества набирает вес
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сейчас набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где, как ожидается, уже летом Беларусь будет выступать в статусе полноправного члена. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
По словам главы государства, чтобы иметь представление о перспективах данной структуры, следует посмотреть сколько места на карте мира занимают государства-участники и наблюдатели.
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Президент республики выступил на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
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