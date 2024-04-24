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Лукашенко: Шанхайская организация сотрудничества набирает вес

24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сейчас набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где, как ожидается, уже летом Беларусь будет выступать в статусе полноправного члена. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там – рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию», – отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, чтобы иметь представление о перспективах данной структуры, следует посмотреть сколько места на карте мира занимают государства-участники и наблюдатели.

VII Всебелорусское народное собрание впервые проходит в новом конституционном статусе «высшего представительного органа народовластия». ВНС будет заниматься вопросами государственной важности, а также утверждать стратегические документы. Съезд Всебелорусского народного собрания проходит 24 апреля во Дворце республики в Минске. Заседание носит девиз «Время выбрало нас!».



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Теги: Минск
 
 
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Президент республики выступил на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
 
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