Лукашенко: Шанхайская организация сотрудничества набирает вес

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сейчас набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где, как ожидается, уже летом Беларусь будет выступать в статусе полноправного члена. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там – рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию», – отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, чтобы иметь представление о перспективах данной структуры, следует посмотреть сколько места на карте мира занимают государства-участники и наблюдатели.