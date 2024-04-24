|
Лукашенко призвал делегатов ВНС разъяснять народу цели развития Беларуси
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Делегаты Всебелорусского народного собрания должны объяснять народу глобальные цели развития республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
В Минске в среду проходит первое заседание
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси выступил на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)