Лукашенко призвал делегатов ВНС разъяснять народу цели развития Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегаты Всебелорусского народного собрания должны объяснять народу глобальные цели развития республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

«Делегаты должны уметь объяснить людям, включить общество в политические дискуссии. Сегодня без этого нельзя. Не будем мы разговаривать с нашими гражданами, с народом о глобальных целях развития государства – за нас это сделают другие», – подчеркнул белорусский лидер, отметив, что единое понимание национальной стратегии должно сплотить и укрепить белорусский народ.