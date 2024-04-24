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VII Всебелорусское народное собрание: основные заявления Александра Лукашенко
24.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылось VII Всебелорусское народное собрание. Национальный форум традиционно проходит во Дворце Республики. Место привычное, но формат обновленный. Заседание впервые собирается в конституционном статусе, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Во Дворец Республики в столице съехались делегаты со всей страны. В составе Всебелорусского народного собрания почти 1200 человек. Это президент, представители всех ветвей власти, местных советов и общественники.
Народный форум начался с выступления президента. Александр Лукашенко напомнил о новом – конституционном – статусе ВНС. Теперь все решения собрания – это не рекомендации, а обязательства. За их исполнение будут отвечать министры и депутаты.
Как одну из составляющих безопасности глава государства назвал международные соглашения и интеграционные союзы. Отметил особую роль в условиях санкций сотрудничества с Россией и Евразией в целом.
Президент во главу угла ставит сильную экономику. Но она строится на основе правильного геополитического выбора и дружеских отношений с партнерами.
Александр Лукашенко назвал Беларусь страной равных возможностей. Всего за 30 лет республика сохранила формат социально-ориентированного государства. Из группы стран с низким уровнем человеческого развития поднялась в группу с очень высоким, и потенциал для развития все еще есть.
После из зала заседания делегаты переместятся в кабинки для голосования. Тайно будут выбирать председателя и членов президиума ВНС. А уже 25 апреля на собрании планируют утвердить концепцию национальной безопасности и военную доктрину.
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Национальный форум традиционно проходит во Дворце Республики. Заседание впервые собирается в конституционном статусе.
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