VII Всебелорусское народное собрание: основные заявления Александра Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылось VII Всебелорусское народное собрание. Национальный форум традиционно проходит во Дворце Республики. Место привычное, но формат обновленный. Заседание впервые собирается в конституционном статусе, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Во Дворец Республики в столице съехались делегаты со всей страны. В составе Всебелорусского народного собрания почти 1200 человек. Это президент, представители всех ветвей власти, местных советов и общественники.

Народный форум начался с выступления президента. Александр Лукашенко напомнил о новом – конституционном – статусе ВНС. Теперь все решения собрания – это не рекомендации, а обязательства. За их исполнение будут отвечать министры и депутаты.

«Скажу больше. ВНС получило исключительные полномочия блокировать решения любого органа или должностного лица. Тем самым собрание станет защитным буфером от возможных опасных процессов, идущих вразрез с интересами общества и государства. Делегаты – это и есть глас народа, коллективный разум. Вы не просто всеобщее собрание. Вы национальная совесть, вы, повторю, «глас народа». У вас нет права на ошибку. Вы имеете право только на верность и преданность своей стране и нашему народу. Ваша миссия – служение во имя будущего Беларуси», –заявил глава государства.

Как одну из составляющих безопасности глава государства назвал международные соглашения и интеграционные союзы. Отметил особую роль в условиях санкций сотрудничества с Россией и Евразией в целом.

«Согласен с экспертами, которые утверждают, что системы сотрудничества и безопасности можно и нужно строить в рамках континента будущего Большой Евразии.

Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами союзнические отношения Беларуси и России. Я бы даже сказал, что союзу Российской Федерации и Республики Беларусь удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время. Сильные суверенные государства сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи», – отметил Александр Лукашенко.

Президент во главу угла ставит сильную экономику. Но она строится на основе правильного геополитического выбора и дружеских отношений с партнерами.

«Наше союзное строительство – образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Таким же серьезным ресурсным, хозяйственным и транзитным потенциалом обладает Евразийский экономический союз. Он вполне может претендовать на технологическое и интеллектуальное лидерство в регионе. Набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где мы уже летом будем выступать в статусе полноправного члена», – подчеркнул президент Республики.

Александр Лукашенко назвал Беларусь страной равных возможностей. Всего за 30 лет республика сохранила формат социально-ориентированного государства. Из группы стран с низким уровнем человеческого развития поднялась в группу с очень высоким, и потенциал для развития все еще есть.

После из зала заседания делегаты переместятся в кабинки для голосования. Тайно будут выбирать председателя и членов президиума ВНС. А уже 25 апреля на собрании планируют утвердить концепцию национальной безопасности и военную доктрину.