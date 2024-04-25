Какие вопросы рассматривают делегаты Всебелорусского народного собрания?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александра Лукашенко избрали на должность председателя VII Всебелорусского народного собрания. Оно началось сегодня в Минске. Собрание получило особый статус – теперь его решения обязательны для правительства. Какие вопросы рассматривают делегаты, расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В Большом зале Дворца Республики почти 1200 делегатов во всей страны. Это представители власти, местных советов, общественники. Тайным голосованием выбрали членов президиума. Президент тоже был в очереди голосующих. Председателем Всебелорусского народного собрания выбрали Александра Лукашенко.

«Я воспринимаю поддержку нынешнего президента, как серьезное доверие. Спасибо вам огромное! Очень важно вот сейчас, в это очень судьбоносное время, когда решается многое вокруг нас, не разрушить наше единство», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, Беларусь – страна равных возможностей, сохраняет свою социальную направленность. Так, почти миллионы семей улучшили качество жилья, многие за счет господдержки. Республика занимает 25 позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.

«Можно по праву гордиться тем, что мы смогли сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, младенческую – в 5,3 и имеем одни из самых низких показателей в Европе и мире. А благодаря ЭКО только за последние пять лет на свет появились более четырех тысяч маленьких белорусов», – проинформировал Александр Лукашенко.