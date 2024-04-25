Какие вопросы рассматривают делегаты Всебелорусского народного собрания?

Александра Лукашенко избрали на должность председателя VII Всебелорусского народного собрания. Оно началось сегодня в Минске. Собрание получило особый статус – теперь его решения обязательны для правительства. Какие вопросы рассматривают делегаты, расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В Большом зале Дворца Республики почти 1200 делегатов во всей страны. Это представители власти, местных советов, общественники. Тайным голосованием выбрали членов президиума. Президент тоже был в очереди голосующих. Председателем Всебелорусского народного собрания выбрали Александра Лукашенко.
«Я воспринимаю поддержку нынешнего президента, как серьезное доверие. Спасибо вам огромное! Очень важно вот сейчас, в это очень судьбоносное время, когда решается многое вокруг нас, не разрушить наше единство», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, Беларусь – страна равных возможностей, сохраняет свою социальную направленность. Так, почти миллионы семей улучшили качество жилья, многие за счет господдержки. Республика занимает 25 позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.
«Можно по праву гордиться тем, что мы смогли сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, младенческую – в 5,3 и имеем одни из самых низких показателей в Европе и мире. А благодаря ЭКО только за последние пять лет на свет появились более четырех тысяч маленьких белорусов», – проинформировал Александр Лукашенко.
Делегаты Всебелорусского народного собрания – не только люди с яркой политической карьерой, это выдвиженцы от крупных предприятий, университетов и других объединений. Самому молодому 18, а самому пожилому 81 год, и почти 40% – женщины. В ближайшие пять лет делегаты станут голосом своих трудовых коллективов на народном форуме.
«Сегодня очень остро стоит вопрос информационной безопасности, фейков, и мы должны доносить правильную информацию, верную, чтобы молодежь сегодняшняя, наши дети слышали то, что на самом деле верно. То, по какому курсу двигается наша страна», – рассказала делегат Всебелорусского народного собрания Кристина Бенденкова.
После обновления Конституции Всебелорусское народное собрание получило статус «высшего органа народовластия». Теперь его решения – не рекомендации для правительства, а обязательные для исполнения. Выше указов собрания только Конституция и референдумы.
«Они обязательны для всех. Очень простой ответ – все органы государственной власти, должностные лица, общественные организации, субъекты хозяйствования должны выполнять решения Всебелорусского народного собрания. Почему? Потому что это выражение воли народа», – поделился делегат Всебелорусского народного собрания, председатель Белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов.
Как отмечал президент, народное вече не станет дублирующим органом власти. Его задача – решать фундаментальные и стратегические вопросы. Например, инициировать проверку легитимности выборов, назначать судей, предлагать изменения и дополнения в Конституцию.
«Народ имеет свою власть. Понимаете, он высказывает то, чего он хочет. Он говорит, как он видит свое будущее. И для меня это очень важно, потому что я – это тоже народ. Это неразделимо», – отметила делегат Всебелорусского народного собрания Ольга Бруй.
Уже завтра в рамках форума делегаты затронут важнейшие вопросы в жизни государства. Они обсудят военную доктрину и концепцию национальной безопасности. В состав президиума собрания избрали и директора Национального представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, председателя Белорусского союза женщин, Ольгу Шпилевскую.