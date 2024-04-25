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Цифровая трансформация как путь и условие существования
25.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Цифровизация бизнеса на фоне ускорения жизни и усиления конкуренции становится не заголовком в статьях, а ежедневным «гигиеническим» процессом. Финансовый сектор, и, в частности, лизинговые организации постоянно находятся в авангарде цифровых событий.
Мы поговорили с операционным директором лизинговой
Что же такое цифровая трансформация и почему это важно?
Понятие цифровой трансформации имеет множество определений. Если мы говорим о клиентской цифровой трансформации, то это сокращение и ускорение клиентского пути через диджитал инструменты, оформление его ярким дизайном и игровой инфраструктурой. Если мы говорим о внутренних процессах, то это оптимизация трудозатрат, материальных ресурсов, ускорение бизнес-процессов. Если мы говорим о цифровой трансформации с точки зрения получения цифровых компетенций персонала, то это и процессы развития сотрудников, и стимулирование к применению цифровых инструментов в ежедневной работе.
По мнению Антона, цифровая трансформация – это путь к поиску источников роста и в какой-то мере самостоятельная грань бизнеса.
Компания «А-Лизинг» строит стратегию развития на базе
Говоря о проектах, которые были реализованы в 2023 году в компании, Антон Галузо выделил проекты, которые оказывают как немедленный эффект, так и закладывают серьезный потенциал развития компании.
Одним из значимых проектов стал проект «цифровое страхование». Суть проекта в том, что на единой цифровой платформе объединены лизинговая компания, страховой брокер и страховая компания. «А-Лизинг» им очень гордится, так как для Беларуси это уникальный проект.
Он позволил сократить сроки принятия на страхование предмета лизинга со средних 14 часов до 5-15 минут, на 30% снизить нагрузку на фронт-офис, а также исключить бумажный документооборот. На сегодняшний день более 40% полисов для страхования предметов лизинга компании «А-Лизинг» оформляется электронно. Одной из целей компании на 2024 год является доведение показателя дистанционно оформленных полисов до 70%.
В 2023 году
Одной из важнейших заинтересованных сторон для «А-Лизинг», конечно, являются клиенты. Цифровизация процессов взаимодействия с клиентами принесла как новые для клиентов возможности, например, возможность оплаты через ЕРИП, так и сокращение времени принятия решения, и экономию времени клиента на ожидание. Так, компания сократила срок принятия решения в среднем на 65 минут.
Также в рамках клиентской политики было реализовано информирование клиента о статусе заявки на лизинг, истечении срока страхового полиса и результатов других этапов взаимодействия клиента с сервисом компании.
Важной составляющей цифровой трансформации компании является обеспечение тотальной безопасности коммерческих и персональных данных. В связи с чем, процессы компании строятся на отказоустойчивом оборудовании, безопасных каналах связи и с соблюдением предъявляемых требований к хранению и шифрованию данных.
Говоря о планах на 2024 год,
Подводя итог нашего разговора, можно сказать, что реализуемая компанией «А-Лизинг» «Устойчивая цифровая трансформация» действительно непрерывна, рассчитана на стратегический рост, постоянное повышение удовлетворенности клиентов, партнеров, участников и регулятора, а также заботу об экологии.
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Цифровизация бизнеса на фоне ускорения жизни и усиления конкуренции становится не заголовком в статьях, а ежедневным «гигиеническим» процессом. Финансовый...
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