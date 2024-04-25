Цифровая трансформация как путь и условие существования

Источник материала: ProBusiness

Цифровизация бизнеса на фоне ускорения жизни и усиления конкуренции становится не заголовком в статьях, а ежедневным «гигиеническим» процессом. Финансовый сектор, и, в частности, лизинговые организации постоянно находятся в авангарде цифровых событий.

Мы поговорили с операционным директором лизинговой компании “А-Лизинг” Антоном Галузо о том, как компания выстраивает свою стратегию цифровизации и какие проекты реализовывает.

Что же такое цифровая трансформация и почему это важно?

Понятие цифровой трансформации имеет множество определений. Если мы говорим о клиентской цифровой трансформации, то это сокращение и ускорение клиентского пути через диджитал инструменты, оформление его ярким дизайном и игровой инфраструктурой. Если мы говорим о внутренних процессах, то это оптимизация трудозатрат, материальных ресурсов, ускорение бизнес-процессов. Если мы говорим о цифровой трансформации с точки зрения получения цифровых компетенций персонала, то это и процессы развития сотрудников, и стимулирование к применению цифровых инструментов в ежедневной работе.

По мнению Антона, цифровая трансформация – это путь к поиску источников роста и в какой-то мере самостоятельная грань бизнеса.

Компания «А-Лизинг» строит стратегию развития на базе принципов устойчивого развития и интеграцию ESG -подхода в ежедневную деятельность. Так, цифровая трансформация становится «устойчивой» и способствует достижению целей, связанных с тремя составляющими ESG – экология, социальная составляющая и корпоративное управление, а именно:

диджитализировать процессы коммуникации и взаимоотношений с заинтересованными сторонами (клиенты, акционеры и участники, партнеры, государственные органы, саморегулируемые организации и др.), повышать доступность; диджитализировать бизнес-процессы для снижения нагрузки на сотрудников и повышения эффективности внутренних процессов; диджитализировать деятельность компании для сохранения окружающей среды для будущих поколений.

Говоря о проектах, которые были реализованы в 2023 году в компании, Антон Галузо выделил проекты, которые оказывают как немедленный эффект, так и закладывают серьезный потенциал развития компании.

Одним из значимых проектов стал проект «цифровое страхование». Суть проекта в том, что на единой цифровой платформе объединены лизинговая компания, страховой брокер и страховая компания. «А-Лизинг» им очень гордится, так как для Беларуси это уникальный проект.

Он позволил сократить сроки принятия на страхование предмета лизинга со средних 14 часов до 5-15 минут, на 30% снизить нагрузку на фронт-офис, а также исключить бумажный документооборот. На сегодняшний день более 40% полисов для страхования предметов лизинга компании «А-Лизинг» оформляется электронно. Одной из целей компании на 2024 год является доведение показателя дистанционно оформленных полисов до 70%.

Цифровизация не обошла и внутренние процессы. Компания в 2023 году внедрила электронный документооборот, что позволило в 3-4 раза сократить время внутреннего согласования договоров с контрагентами, а также отказаться от печати и «живого» подписания ряда внутренних документов. Эффект от внедрения этого инструмента сложно переоценить, т.к. кроме экономии времени, экономия бумаги в компании составляет 10% в месяц, это позволяет вести юридически значимый документооборот внутри компании, не вставая с места, а также позволяет управлять рисками, так как документ будет обязательно согласован с профильными службами. «А-Лизинг» ставит целью полностью перейти на подписание внутренних документов электронно-цифровыми подписями, а также организовать подписание документов с партнерами в цифровых каналах.

В 2023 году «А-Лизинг» стал четвертой лизинговой компанией, подключившейся к Межбанковской Системе Идентификации (МСИ). Это очень серьезный задел для обеспечения как сокращения времени обслуживания клиентов, так и повышения уровня информационной безопасности. Ну и, конечно, этот проект имеет серьезный потенциал для сокращения потребления бумаги.

Одной из важнейших заинтересованных сторон для «А-Лизинг», конечно, являются клиенты. Цифровизация процессов взаимодействия с клиентами принесла как новые для клиентов возможности, например, возможность оплаты через ЕРИП, так и сокращение времени принятия решения, и экономию времени клиента на ожидание. Так, компания сократила срок принятия решения в среднем на 65 минут.

Также в рамках клиентской политики было реализовано информирование клиента о статусе заявки на лизинг, истечении срока страхового полиса и результатов других этапов взаимодействия клиента с сервисом компании.

Важной составляющей цифровой трансформации компании является обеспечение тотальной безопасности коммерческих и персональных данных. В связи с чем, процессы компании строятся на отказоустойчивом оборудовании, безопасных каналах связи и с соблюдением предъявляемых требований к хранению и шифрованию данных.

Говоря о планах на 2024 год, «А-Лизинг» реализует множество проектов, которые нацелены на 2 составляющие: увеличение количество заявок, решение по которым принимается онлайн и перевод взаимоотношений с клиентами и партнерами в цифровую среду.

Подводя итог нашего разговора, можно сказать, что реализуемая компанией «А-Лизинг» «Устойчивая цифровая трансформация» действительно непрерывна, рассчитана на стратегический рост, постоянное повышение удовлетворенности клиентов, партнеров, участников и регулятора, а также заботу об экологии.