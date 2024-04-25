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Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания

25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председателем Всенародного белорусского собрания избран президент республики Александр Лукашенко.

«В результате тайного голосования большинством голосов от полного состава Всебелорусского народного собрания председателем Всебелорусского народного собрания седьмого созыва избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко», – сообщила председатель Счетной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Ранее такое предложение внесли депутат, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, первый заместитель председателя Мингорисполкома, делегат от Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.

Заместителем председателя Всебелорусского народного собрания стал помощник президента Александр Косинец. Делегаты также выбрали членов президиума ВНС в составе 13 человек.

Выборы председателя, его заместителя и президиума Всебелорусского народного собрания состоялись согласно законодательству о ВНС путем тайного голосования. Специально для этой процедуры во Дворце Республики были оборудованы кабины для голосования и избрана Счетная комиссия.



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