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Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания
25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председателем Всенародного белорусского собрания избран президент республики Александр Лукашенко.
Ранее такое предложение внесли депутат, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, первый заместитель председателя Мингорисполкома, делегат от Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.
Заместителем председателя Всебелорусского народного собрания стал помощник президента Александр Косинец. Делегаты также выбрали членов президиума ВНС в составе 13 человек.
Выборы председателя, его заместителя и президиума Всебелорусского народного собрания состоялись согласно законодательству о ВНС путем тайного голосования. Специально для этой процедуры во Дворце Республики были оборудованы кабины для голосования и избрана Счетная комиссия.
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