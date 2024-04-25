Подведены итоги премии «Банк Года Беларуси»: победители и лауреаты

Источник материала: ProBusiness

В рамках торжественной Церемонии награждения, состоявшейся 23 апреля 2024 г. в Дипсервис Холл, были объявлены итоги девятой ежегодной премии страны «Банк Года Беларуси». Отметить выдающиеся достижения в финансовой индустрии страны за прошедший год собрались ведущие представители банковского сектора, эксперты и ключевые игроки рынка.





Учредитель премии: портал MYFIN.BY .

Организатор премии: агентство событийного маркетинга GUARDO .

Премия проходит при официальной поддержке Ассоциации белорусских банков .

Главный приз GRAND PRIX достался МТБанку, который был признан «Банком года Беларуси». Помимо главной награды банк занял лидирующие позиции в номинациях «Выбор интернет-пользователей», «Кредитование бизнеса» и «Мобильное приложение для юридических лиц».

Победа в номинация «Выбор интернет-пользователей» играет особую роль для банка, ведь здесь в роли жюри выступили сами клиенты. Это народное признание подчеркивает искреннюю ценность и доверие клиентов к своему финансовому партнеру.





Титул «Топ-менеджер» был присужден Дмитрию Шилдовичу — Председателю Правления ЗАО «МТБанк», что является признанием его лидерства и вклада в успехи банка.

Альфа-Банк стал победителем в номинации «Экспортное финансирование», демонстрируя впечатляющую экспертизу и надежность в предоставлении комплексных финансовых решений для поддержки международной торговли. А победа в номинациях «Лидер розничного кредитования» и «Мобильное приложение для физических лиц» показала, что банк предоставляет своим клиентам не только разнообразные и доступные кредитные продукты, но и современное мобильное приложение, отличающееся удобством использования, безопасностью и широким функционалом.





«Сделкой года» признано трансграничное финансирование банком БелВЭБ крупного инвестиционного проекта ОАО «Гродно АЗОТ». Также банк одержал победу в номинации «Цифровой банк», что подчеркивает успешную реализацию передовых технологий и инновационных решений, направленных на улучшение банковского обслуживания и упрощение финансовых операций для клиентов.

Приорбанк стал победителем номинации «Вклад в науку», подчеркнув связь между финансовым сектором и академическим сообществом.





Банк развития Республики Беларусь стал лидером в номинации «Поддержка регионов», что демонстрирует его большой вклад в развитие региональной инфраструктуры, финансирование социально значимых проектов, поддержку местного предпринимательства и участие в социальных программах, направленных на улучшение качества жизни в регионах.





Белинвестбанк одержал победу в номинации «ESG-ориентированный банк», подчеркнув свою приверженность к принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Также в копилке банка и победа в номинации «Крупный банк».





Победа в номинации «Средний банк» досталась Технобанку.





РРБ-Банк был удостоен специальной номинации «Перспективный банк».





Вот уже второй год подряд получая победу в номинации «Банковский маркетинг» БНБ-Банк демонстрирует, как творческий подход и глубокое понимание потребностей клиентов могут преобразовать образ банка и укрепить его позиции на рынке.





Сбер Банк был отмечен дипломами 2-й степени в номинациях «ESG-ориентированный банк», «Вклад в науку», «Лидер розничного кредитования» и «Сделка года».





Белагропромбанк вошел в тройку призеров номинаций «Поддержка регионов», «Кредитование бизнеса» и «Лидер розничного кредитования».





Беларусбанк получил диплом 2-й степени в номинации «Выбор интернет-пользователей».