ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подведены итоги премии «Банк Года Беларуси»: победители и лауреаты

25.04.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

В рамках торжественной Церемонии награждения, состоявшейся 23 апреля 2024 г. в Дипсервис Холл, были объявлены итоги девятой ежегодной премии страны «Банк Года Беларуси». Отметить выдающиеся достижения в финансовой индустрии страны за прошедший год собрались ведущие представители банковского сектора, эксперты и ключевые игроки рынка.


Учредитель премии: портал MYFIN.BY.
Организатор премии: агентство событийного маркетинга GUARDO.
Премия проходит при официальной поддержке Ассоциации белорусских банков.

Главный приз GRAND PRIX достался МТБанку, который был признан «Банком года Беларуси». Помимо главной награды банк занял лидирующие позиции в номинациях «Выбор интернет-пользователей», «Кредитование бизнеса» и «Мобильное приложение для юридических лиц».

Победа в номинация «Выбор интернет-пользователей» играет особую роль для банка, ведь здесь в роли жюри выступили сами клиенты. Это народное признание подчеркивает искреннюю ценность и доверие клиентов к своему финансовому партнеру.


Титул «Топ-менеджер» был присужден Дмитрию Шилдовичу — Председателю Правления ЗАО «МТБанк», что является признанием его лидерства и вклада в успехи банка.

Альфа-Банк стал победителем в номинации «Экспортное финансирование», демонстрируя впечатляющую экспертизу и надежность в предоставлении комплексных финансовых решений для поддержки международной торговли. А победа в номинациях «Лидер розничного кредитования» и «Мобильное приложение для физических лиц» показала, что банк предоставляет своим клиентам не только разнообразные и доступные кредитные продукты, но и современное мобильное приложение, отличающееся удобством использования, безопасностью и широким функционалом.


«Сделкой года» признано трансграничное финансирование банком БелВЭБ крупного инвестиционного проекта ОАО «Гродно АЗОТ». Также банк одержал победу в номинации «Цифровой банк», что подчеркивает успешную реализацию передовых технологий и инновационных решений, направленных на улучшение банковского обслуживания и упрощение финансовых операций для клиентов.

Приорбанк стал победителем номинации «Вклад в науку», подчеркнув связь между финансовым сектором и академическим сообществом.


Банк развития Республики Беларусь стал лидером в номинации «Поддержка регионов», что демонстрирует его большой вклад в развитие региональной инфраструктуры, финансирование социально значимых проектов, поддержку местного предпринимательства и участие в социальных программах, направленных на улучшение качества жизни в регионах.


Белинвестбанк одержал победу в номинации «ESG-ориентированный банк», подчеркнув свою приверженность к принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Также в копилке банка и победа в номинации «Крупный банк».


Победа в номинации «Средний банк» досталась Технобанку.


РРБ-Банк был удостоен специальной номинации «Перспективный банк».


Вот уже второй год подряд получая победу в номинации «Банковский маркетинг» БНБ-Банк демонстрирует, как творческий подход и глубокое понимание потребностей клиентов могут преобразовать образ банка и укрепить его позиции на рынке.


Сбер Банк был отмечен дипломами 2-й степени в номинациях «ESG-ориентированный банк», «Вклад в науку», «Лидер розничного кредитования» и «Сделка года».


Белагропромбанк вошел в тройку призеров номинаций «Поддержка регионов», «Кредитование бизнеса» и «Лидер розничного кредитования».


Беларусбанк получил диплом 2-й степени в номинации «Выбор интернет-пользователей».

С полным списком победителей и лауреатов можно ознакомиться на сайте премии bankgoda.by в разделе «Итоги».

Официальный партнер — VISA
Стратегический партнер — KASPERSKY
Партнер кофе-паузы: DELONGHI

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках торжественной Церемонии награждения, состоявшейся 23 апреля 2024 г. в Дипсервис Холл, были объявлены итоги девятой ежегодной премии страны «Банк Года...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В среднем одна станция окупается за 2−5 лет». Стоит ли предпринимателям заходить на рынок зарядной инфраструктуры для электрокаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2024
Mir24.TV Belarus
25.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика