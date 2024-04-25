«В среднем одна станция окупается за 2−5 лет». Стоит ли предпринимателям заходить на рынок зарядной инфраструктуры для электрокаров

Источник материала: ProBusiness



Максим Сусаренко. Фото предоставлены героем статьи.

Автомобильный рынок претерпевает колоссальные трансформации: растет доля «зеленых» автомобилей. И Беларусь тоже включилась в этот процесс. За 2023 год в мире было продано 13,5 млн электромобилей. В Норвегии, где население составляет 5,5 млн человек в год продается 153 тысячи (90% рынка) электромобилей. В нашей стране количество электромобилей также растет: в ГАИ официально зарегистрировано 10 907 электромобилей (по состоянию на 1 апреля 2024 года). Каждый год рынок продаж электромобилей растет в 2 раза. Поэтому «Про бизнес» поговорил начальником отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры Белоруснефть (бренд «Маланка») Максимом Сусаренко о перспективах развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также инвестиционном потенциале этой сферы.

«Любой предприниматель может зайти на рынок зарядной инфраструктуры»

— На сегодня Malanka является крупнейшим оператором современной зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта в Беларуси и СНГ, но не единственным. Параллельно с нами активно развивается сеть «Evika» от Белтелекома, иные игроки поменьше, в том числе многие компании часто обращаются с запросом на совместную работу. Рынок зарядной инфраструктуры открыт и конкурентен, нет препятствий для развития собственных сетей ЭЗС.

Но при этом Malanka — не только крупнейшая сеть зарядных станций для электромобилей, но и инновационная IT-платформа. А сам продукт Malanka New, с недавнего времени стал цифровой экосистемой для электромобилиста — совокупностью различных сервисов под единым брендом.





В настоящий момент РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», под брендом MALANKA, создана базовая зарядная сеть быстрых зарядных станций в Беларуси, включающая 700 зарядных станций и обеспечивающая беспрепятственное перемещение электромобилей по территории страны. Наша сеть рассчитана на 20 тысяч электромобилей.

Если говорить в целом (не только про наши станции), по нашей информации, в стране функционируют порядка 900 зарядных станций, которые установлены вблизи торговых центров, культурно-спортивных объектов, АЗС, в местах наибольшего притяжения и т.д.

Так что повторюсь: любой предприниматель может зайти на рынок зарядной инфраструктуры, для этого нет никаких препятствий. Начинать можно и с одной станции: вопрос только, будет ли это являться основным бизнесом или просто элементом дополнительного сервиса (например установка станции в агроусадьбе).





Шаги достаточно простые: необходимо обратиться в местный исполнительный комитет на получение решения об установки ЭЗС и технических условий, получить договор от местного КУПа на работы по сбору ТУ и подготовке проекта решения, закупить зарядные станции, разработать проектно-сметную документацию. Далее нужно сделать проект с получением согласований с организациями, выдавшими технические условия (требования) и местной архитектурой. А после этого приступать к строительно-монтажным работам и, наконец, введению объекта в эксплуатацию.

«Все, что нужно предпринимателю для запуска такого бизнеса, — это желание развиваться и зарабатывать»

Монетизация зарядных станций, в свою очередь, зависит напрямую от места установки, трафика в данной локации, типа станции, выбранного тарифа и т.д.

Подводных камней в этом бизнесе как таковых нет. Скорее, есть неосведомленность: где ставить станцию, какую, какого типа, что регламентирует установку зарядных станций, как оказывать услугу по зарядке, какой спрос на подобную услугу? В том числе открытым остается вопрос наличия свободных мощностей в ТП вблизи желаемого места установки зарядной станции.





Кроме того, важно выбрать качественную зарядную станцию, производитель которой может самостоятельно вносить изменение в прошивку контроллера и обеспечивать оперативную доработку программного обеспечения, чтобы любой электромобиль мог заряжаться на ваших станциях: в противном случае услугой просто не будут пользоваться.

Все, что нужно предпринимателю для запуска такого бизнеса, — это желание развиваться и зарабатывать, а мы, например, можем ему помочь в рамках консалтинга на любом этапе, результатом которого может стать даже запуск для него собственной сети под ключ.

При запуске своих станций мы используем уникальный Гис-портал, который анализирует большое количество различных параметров для определения более востребованного места установки зарядной станции, а также ее типа.





«Средняя окупаемость может быть от 2 до 5 лет для медленной зарядной инфраструктуры и до 10 лет — для быстрых станций»

Глобально заработок на зарядной инфраструктуре зависит от того, за какую стоимость оказываются услуги по зарядке. В себестоимость входит цена электроэнергии для целей зарядки, приобретаемой у Белэнерго, стоимость станции, и иных затрат, связанных с отпуском услуги на коммерческой основе.

На текущий момент тариф на электрическую энергию, используемую зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей (от Белэнерго): Одноставочный тариф — 0,21140 рубля.

— 0,21140 рубля. Дифференцированный тариф по двум временным периодам: с 23.00 до 6.00 часов — 0,15633 рубля; остальное время суток — 0,22034 рубля.

Средняя окупаемость может быть от 2-х до 5-ти лет для медленной зарядной инфраструктуры и до 10-лет для быстрых станций: на данные параметры влияет большое количество факторов.

У электротранспорта большие перспективы и в бизнес-сегменте. Сейчас активно развивается направление такси и доставок, многие переходят на электромобили, а это происходит в том числе из-за появления доступных китайских электромобилей стоимостью от $ 15−20 тысяч и уже созданной системой сервисного обслуживания.

«Затраты на электромобиле составляют в районе 220 рублей в месяц, а на ДВС при аналогичном пробеге — 510 рублей»

В общем объеме оказанных услуг по зарядке электромобильного транспорта юридические лица составляют порядка 28%. Рост составляет примерно 50−70 юридических лиц ежемесячно.





В среднем компания (не таксопарк, каршеринг или служба доставки) заряжается на 400−450 кВт ежемесячно — это пробег порядка 2500 км. Затраты на такой пробег на электромобиле составляют в районе 220 белорусских рублей в месяц, а на ДВС (8л на 100/95) затраты при аналогичном пробеге составили бы 510 рублей. Получается, что электротранспорт выгоднее более чем в два раза и многие юрлица используют это в своей деятельности.

Многие, кстати, не знают о преимуществах и льготах: например, предприниматели сравнивают разницу только в стоимости зарядки и заправкой топливом, считая не целесообразным переход на электромобили только по этим причинам. Автопарк может экономить от 2 тысяч рублей в месяц, т.к. для юридических лиц есть прогрессивная шкала скидок, где ее размер может достигать 15%. Нельзя забывать и про экономию на обслуживании, динамику, о возможности подзарядиться за 15 минут на 20−30% пока находитесь на линии или оставить авто на зарядке во время обеда… А самое главное — многие не знают об инвестиционном вычете, который экономит внушительную сумму для предпринимателя.

Юридическое лицо может применить инвестиционный вычет в увеличенных размерах по электромобилям, включая легковые, и стоимости вложений в их реконструкцию, а также по зарядным станциям и стоимости вложений в их реконструкцию. Допустим мы получили прибыль в 100 тысяч рублей, и, таким образом, нужно платить налог в 18% с этой прибыли, а если вы покупаете электромобиль, допустим, BYD E2 за 60 тысяч рублей, то эти средства вычитаются из общей суммы и нужно выплатить 18% не из 100 тысяч, а из 40. Так можно сэкономить 10 800 рублей с одного авто.

Еще важно учитывать, что банки сейчас охотно кредитуют на электротранспорт под сниженные ставки. Это же касается и лизинга.





Я уже не говорю про то, что электромобили имеют право двигаться по автобусной полосе, а для такси и доставки — это серьезное преимущество.

Сейчас основная масса электрокаров находится в Минске. Но ситуация очень быстро меняется. Этому способствует выход на рынок достаточно дешевых китайских электрокаров, программы стимулирования покупки и льготные тарифы на электроэнергию для частной жилой застройки. Можно подключить специальный тариф и заряжать свой электромобиль по 11 копеек дома, что еще выгоднее 4 раза. Поэтому, на мой взгляд, для бизнеса в этой сфере есть много возможностей для заработка.