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Второй день Всебелорусского народного собрания: какие вопросы рассмотрят делегаты?

25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй день Всебелорусского народного собрания: какие вопросы рассмотрят делегаты?
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

25 апреля – второй день Всебелорусского народного собрания VII созыва в Минске. Форум впервые проходит в конституционном статусе. Какие вопросы рассмотрят делегаты, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Всебелорусское народное собрание
История, цифры и факты
Во Дворце Республики многолюдно с самого утра. Почти 1200 делегатов встретились во втором туре обсуждения важных для страны вопросов. В четверг представители Всебелорусского народного собрания планируют рассмотреть стратегические документы – Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.

В первый день собрания решили организационные вопросы. Приняли временный регламент работы собрания. Избрали членов президиума. Они будут собираться не реже одного раза в год.

Среди 13 кандидатур и директор национального представительства телерадиокомпании «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская. Председателем собрания выбрали президента страны Александра Лукашенко. Сами же делегаты – представители всех слоев общества, профессий и возрастов.

«Время выбрало нас!» – это слоган мероприятия. Он как нельзя лучше отражает те ощущения, которые я сейчас испытываю. Все те решения и мысли, которые будут приняты, я в обязательном порядке с точностью донесу до всех-всех слоев населения», – рассказала делегат Всебелорусского народного собрания Ольга Бруй.

Открыл народный форум Александр Лукашенко. Всебелорусское народное собрание он назвал защитным буфером от возможных опасностей общества и государства, а делегатов – голосом народа.

«Мы, и я в том числе, прежде всего я – поколение уходящих политиков. Я очень надеялся и надеюсь, когда нас не станет, вы удержите страну. Я знаю, как трудно это делать одному, 10, 20, 30 человекам. Я это говорю к тому, чтобы вы свое право голосовать, выдвигать, критиковать не потеряли и никому не отдали. В этом суть народного вече. После нас будете вы, большинство. И будут наши дети. И они не должны быть безмолвными. Поэтому завтра, если не сегодня, мы должны сказать свое слово», – заявил глава государства.

В новом конституционном статусе роль Всебелорусского собрания усилилась. Выше по юридической силе только основной закон страны и референдум. Так, например, народное вече может инициировать проверку легитимности выборов, формировать состав Центризбиркома и назначать судей.

По новому статусу Всебелорусское народное собрание будет собираться не реже раза в год. Раньше его проводили раз в пять лет.



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Теги: Минск
 
 
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Накануне были решены организационные задачи: принят временный регламент работы собрания и избраны члены президиума.
 
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