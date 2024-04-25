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Второй день Всебелорусского народного собрания: какие вопросы рассмотрят делегаты?
25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
25 апреля – второй день Всебелорусского народного собрания VII созыва в Минске.
В первый день собрания решили организационные вопросы. Приняли временный регламент работы собрания. Избрали членов президиума. Они будут собираться не реже одного раза в год.
Среди 13 кандидатур и директор национального представительства телерадиокомпании «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская. Председателем собрания выбрали президента страны Александра Лукашенко. Сами же делегаты – представители всех слоев общества, профессий и возрастов.
Открыл народный форум Александр Лукашенко. Всебелорусское народное собрание он назвал защитным буфером от возможных опасностей общества и государства, а делегатов – голосом народа.
В новом конституционном статусе роль Всебелорусского собрания усилилась. Выше по юридической силе только основной закон страны и референдум. Так, например, народное вече может инициировать проверку легитимности выборов, формировать состав Центризбиркома и назначать судей.
По новому статусу Всебелорусское народное собрание будет собираться не реже раза в год. Раньше его проводили раз в пять лет.
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Накануне были решены организационные задачи: принят временный регламент работы собрания и избраны члены президиума.
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