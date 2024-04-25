|
Делегаты ВНС обсуждают стратегически важные для Беларуси документы
25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Второй день работы Всебелорусского народного собрания VII созыва. Форум впервые проходит в конституционном статусе. Делегатов традиционно принимает Дворец Республики в Минске. Там же находится и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Президент Беларуси, председател ВНС Александр Лукашенко взял слово первым. Он сделал акцент на военно-политической обстановке в Восточно-Европейском регионе.
С таким широким охватом мнений ранее обсуждали только Конституцию. Для Концепции нацбезопасности это будет впервые. В обновленном проекте девять сфер: от политической и военной до информационной и новой – биологической. Теперь во внимании государства и потенциальные, и скрытые угрозы.
В новой, четвертой редакции рассмотрят и Военную доктрину. Над проектом работали практически все госорганы, ученые, парламентарии. Документ скорректировали под влиянием времени и обстановки в мире.
Тезисы о безопасности уже звучали на полях этого Всебелорусского собрания. В первый день народного форума Александр Лукашенко отметил, что противодействовать вызовам можно только сообща, в кооперации со странами континента будущего – Большой Евразии.
Санкции и экономическое давление, военные учения НАТО у наших границ, ситуация на Украине – все современные угрозы будут отражены в рассматриваемых на собрании документах.
После выступления президента делегаты заслушают доклады Госсекретаря Совета безопасности и Министра обороны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всебелорусское народное собрания VII созыва впервые проходит в конституционном статусе. Делегатов во второй день работы форума традиционно принимает Дворец...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)