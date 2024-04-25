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Делегаты ВНС обсуждают стратегически важные для Беларуси документы

25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегаты ВНС обсуждают стратегически важные для Беларуси документы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Второй день работы Всебелорусского народного собрания VII созыва. Форум впервые проходит в конституционном статусе. Делегатов традиционно принимает Дворец Республики в Минске. Там же находится и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Президент Беларуси, председател ВНС Александр Лукашенко взял слово первым. Он сделал акцент на военно-политической обстановке в Восточно-Европейском регионе.

Всебелорусское народное собрание
История, цифры и факты
Заявил, что такие материалы обсуждает только с Советом безопасности и с силовиками. В повестке дня делегатов сегодня – проекты двух стратегически важных для страны документов: Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Их примут в случае положительного коллективного решения собрания.

С таким широким охватом мнений ранее обсуждали только Конституцию. Для Концепции нацбезопасности это будет впервые. В обновленном проекте девять сфер: от политической и военной до информационной и новой – биологической. Теперь во внимании государства и потенциальные, и скрытые угрозы.

«Сегодня гуманитарной составляющей в Концепции нацбезопасности уделено большое внимание. Мы говорим о сохранении исторической правды, мы говорим о традиционных семейных ценностях, о преемственности поколений», – отметила делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Марина Линчевская.

В новой, четвертой редакции рассмотрят и Военную доктрину. Над проектом работали практически все госорганы, ученые, парламентарии. Документ скорректировали под влиянием времени и обстановки в мире.

«Как вчера сказал президент, мы миролюбивая страна, но мы не пацифисты. То есть мы говорим о том, что мы ни на кого нападать не собираемся, но защищаться мы будем», – подчеркнул делегат VII Всебелорусского народного собрания Денис Будюхин.

Тезисы о безопасности уже звучали на полях этого Всебелорусского собрания. В первый день народного форума Александр Лукашенко отметил, что противодействовать вызовам можно только сообща, в кооперации со странами континента будущего – Большой Евразии.

«Если не будет спокойствия, если будет серьезная военная угроза, значит все другие вопросы становятся второстепенными. И вот здесь для того, чтобы государство развивалось уверенно, стабильно, мы должны видеть нашу спокойную жизнь, нашу жизнь размеренную», – заявил министр культуры Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ататолий Маркевич.

Санкции и экономическое давление, военные учения НАТО у наших границ, ситуация на Украине – все современные угрозы будут отражены в рассматриваемых на собрании документах.

После выступления президента делегаты заслушают доклады Госсекретаря Совета безопасности и Министра обороны.



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Теги: Минск
 
 
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Всебелорусское народное собрания VII созыва впервые проходит в конституционном статусе. Делегатов во второй день работы форума традиционно принимает Дворец...
 
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