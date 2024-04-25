Лукашенко: Мы политически докажем, что у нас истинная демократия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания. Президент поблагодарил делегатов за доверие и заявил, что народное вече предстоит аккуратно встроить в политическую жизнь страны, передает «МИР 24».

«Сейчас ничего не надо делить. Сейчас надо выстроить систему. Нам нужно спокойно пройти этот период, а я хочу, чтобы финиш моей политической жизни был достойным, как и все вы. И чтобы мы не угробили то, что создали своими руками. Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете «все», и когда рядом будет стоять человек, который не предаст», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Лукашенко предупредил, что оппоненты попытаются развернуть в СМИ масштабную информационную атаку. Глава государства призвал не верить слухам.

«Всякие разговоры о том, что я или мои дети пользуются чем-то (благами от государства за государственный бюджет), или мои деньги не то в арабских странах, не то еще где-то – чепуха полная. Сегодня невозможно это спрятать, поэтому я всегда говорю: «Вы знаете, где мои «миллиарды» спрятаны? Забирайте. Хотите – дам расписку». Я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям. Это обычное нагнетание ситуации для того, чтобы настроить вас против меня. Я вас не предавал и никогда не предам, какие бы проблемы у меня ни были», – добавил Александр Лукашенко.

Также избрали членов президиума Всебелорусского народного собрания. Его работу можно встроить в Союзное государство, отметил президент.

«Это хороший будет пример для тех, кто будет работать в Союзном государстве. Мы никуда не денемся, чтобы политически доказать нашим врагам и недругам, что у нас истинная демократия. И я уверен, что из этого Всебелорусского народного собрания, конституционного органа, будет сила», – сообщил президент Республики Беларусь.

В соответствии с Конституцией собрание стало новым органом власти. Он будет решать важные для страны задачи и принимать стратегические документы.