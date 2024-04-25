Минский Гольф-клуб официально открыл сезон 2024. Вот, что ждет игроков на поле

Источник материала: ProBusiness

В Гольф-клубе Минск открыли уникальную новую локацию и провели церемонию открытия гольф-сезона 2024. О том, что ждет игроков в межсезонье, а также об уникальном подходе к гостям в новой локации, рассказали в Гольф-клубе Минск совместно с партнерами — представителями BMW и МТБанк.

Гольф-симулятор для тренировок в межсезонье — обзор нового пространства BMW



BMW Бренд центр презентовали член Наблюдательного совета Гольф-клуба Минск Алексей Ермашов, директор Гольф-клуба Минск Лидия Коткина, партнеры Гольф-клуба Минск — Председатель Правления ЗАО «МТБанк» Дмитрий Шидлович и официальный представитель бренда BMW в Республике Беларусь Иван Кравцевич.

BMW Бренд центр — новая локация в гольф-клубе Минск. Ее формат уникален. Это первая в мире гибридная площадка, на которой представлен индор-гольф в BMW-локации.

— Новый центр нацелен на объединение аудиторий гольфистов и поклонников бренда BMW. В новой локации размещен профессиональный гольф-симулятор для тренировок и соревнований. Они играют большую роль в межсезонье. Благодаря высокотехнологичной системе гольфисты имеют возможность оставаться в форме, совершенствовать свои навыки, а новички проходят обучение, — пояснили участники пресс-конференции.





— Количество гольфистов с каждым годом растет и симуляторы пользуются спросом. Открытие локации позволит удовлетворить потребность в качественных зонах для тренировок большего количества любителей этого вида спорта. Данный продукт интересен в том числе и юниорам — студентам, начинающий свой путь в большой спорт.

Уверены, что сезон 2024 станет новым витком развития гольфа в Беларуси и будет способствовать вовлечению новых игроков, продвижению продуктов и сервисов наших партнеров — BMW и МТБанк.





Интерьер пространства и процессы взаимодействия с клиентами в открытой локации будут реализованы по новым стандартам BMW RETAIL NEXT. Все гости BMW Бренд центра смогут получить консультацию по новым автомобилям и мотоциклам и послепродажному обслуживанию, пройти тест-драйв, получить консультацию по новому сервису «Новый BMW по подписке».

Отбор на международные соревнования — как BMW поддерживает гольф в Беларуси

2024 год станет уже четвертым сезоном партнерства бренда BMW в Беларуси и Гольф-клуба Минск. За прошедшие сезоны была реализована программа мероприятий и инициатив, которые способствовали развитию гольф спорта в Республике Беларусь.

Клиенты BMW не только освоили эту игру и стали членами Гольф-клуба, но и, участвуя в турнирах, показывают лучшие результаты в том числе в национальном отборе на мировой чемпионат. Это является огромной мотивацией, спортсмены ответственно подходят к подготовке. С каждым годом количество желающих попасть на BMW World Final растет, так же как и профессионализм игроков, поэтому конкуренция достаточно высокая.





«BMW поддерживает гольф-спорт на международном уровне уже более 35 лет. Связь BMW и гольф — спорта не случайна: стиль и элегантность, техническое мастерство, спортивный азарт и атмосфера успеха, — ценности, которые объединяют элитарный вид спорта и бренд BMW» — отметил представитель бренда BMW в Республике Беларусь Иван Кравцевич.

В рамках партнерства проведены ежегодные серии турниров BMW GOLF CUP, учрежден трофей BMW Challenge Cup. По итогам каждого сезона, начиная с 2022 года, имя лучшего гольфиста — победителя рейтинговых турниров — традиционно наносится на основание золотого кубка.





На протяжении 3 лет представительство бренда BMW в Республике Беларусь, официальный дилер «АВТОИДЕЯ» и гольф-клуб Минск проводят масштабную работу по организации участия команды в мировом чемпионате по гольфу среди любителей BMW WORLD FINAL. Благодаря совместной работе белорусская команда представляет страну и участвует под национальным флагом на международном чемпионате.

«Мы гордимся успехом и результатами участия на чемпионате 2023 года в Южной Африке. По итогам выступления команда завоевала 6 место из более чем 25 стран- участников турнира и получила 3 заслуженных трофея в индивидуальном зачете. Достойный результат вселяет уверенность в дальнейшем развитии совместного успеха» — отметил Иван Кравцевич.

«Новый BMW по подписке» и розыгрыш авто

В 2024 году компания «АВТОИДЕЯ», официальный дилер бренда BMW в Беларуси, при поддержке компании-партнера запускает сервис «Новый BMW по подписке». Он позволяет пользоваться новым автомобилем BMW без необходимости крупных вложений и долгосрочных финансовых обязательств. Сервис подписки на автомобиль соответствует концепции осознанного потребления ESG-стратегии, которая с 2023 года является важным направлением бренда BMW в Беларуси.





Начиная с 2022 года, BMW в Беларуси при финансовой поддержке МТБанк в партнерстве с Гольф-клубом Минск учредили номинацию Hole in One с розыгрышем нового автомобиля BMW в качестве награды.

История партнерства гольф-клуба и МТБанка началась в 2021 с поддержки международного профессионального гольф-турнира амбассадоров.

В 2024 году сотрудничество между двумя партнерами вышло на новый уровень: в новом сезоне МТБанк стал генеральным партнером гольф-клуба в коллаборации с MasterCard.

«МТБанку близки ценности этого вида спорта, и мы решили, что можем сделать больше для Олимпийской дисциплины. Выйдя на новый для банка премиальный сегмент рынка, МТБанк разработал специальные предложения для своих клиентов — клиенты получили возможность играть в гольф на эксклюзивных условиях, сдавать квалификационные экзамены и переходить из категории любителей в профессионалы. Скидка 50% на все услуги клуба по картам Prime и Prime Line международной платежной системы Mastercard — привилегия клиентов МТБанка. И как результат — участие в международном профессиональном турнире Prime Line Cup, который мы учредили в 2023 году», — озвучил Дмитрий Шидлович, Председатель Правления МТБанка.

Партнерство МТБанка и BMW развивается и не ограничивается только поддержкой гольф-спорта. МТБанк занимает лидирующую позицию на рынке в сфере лизинга автомобилей. Вместе с BMW разработана специальная партнерская программа по лизингу для компаний и частных лиц. Клиенты BMW могут получить автомобиль в лизинг от МТБанка на условиях от 0% годовых сроком до 7 лет. Оформить сделку возможно в максимально оперативные сроки — за 1−2 дня.