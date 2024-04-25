Безопасность стала главной темой второго дня Всебелорусского народного собрания

«Проводимая в Европейском регионе в данный момент серия учений ОВС НАТО и ВС США «Защитник-2024» стала беспрецедентной по своему географическому размаху и количеству привлекаемых сил и средств: около 90 тысяч человек, до 15 тысяч единиц техники, около 300 самолетов, более 70 кораблей. Цели мероприятий свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен: Россия и Беларусь», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил об интенсивной милитаризации всей Европы. Так, расходы НАТО в этом году впервые в истории блока составят около 1,2 триллиона евро. Беларусь и Россия, как союзники, на эти вызовы должны реагировать. Кроме того, по словам президента, Запад прикладывает немало усилий для смены власти в стране.

«Ради смены власти в Республике Беларусь они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план «Перамога 2.0». Акцент в нем делается на организации «национально-освободительного движения» на территории Беларуси. Мы этих «подпольщиков» выявляем, отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят, «белорусскую освободительную армию», – заявил Лукашенко.

За президентом с докладами выступили Госсекретарь Совета безопасности и министр обороны. Они обозначили основные нововведения в проектах двух стратегически важных для страны документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Их обновили в связи с вызовами времени и вынесли на рассмотрение делегатам собрания. Например, в Концепцию нацбезопасности добавили новую сферу – биологическую. Уточнили национальные интересы.

«В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемирной защиты народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти, патриотическое воспитание граждан, сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений, защиты исторической правды», – рассказал Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Если решение делегатов форума будет положительным, оба документа примут сразу на собрании.

Теперь делегаты будут собираться не реже раза в год. А президиум Всебелорусского народного собрания еще чаще – раз в полгода. Его 13 членов будут определять вопросы для следующего общественного обсуждения.