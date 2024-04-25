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Мезенцев: Импортозамещающие программы России и Беларуси невероятно успешны
25.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместные программы России по импортозамещению пользуются большим успехом. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в разговоре с представителями СМИ.
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Они более успешны, чем предполагали многие эксперты на этапе их подписания, подчеркнул госсекретарь Союзного государства.
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