Источник материала: ProBusiness





«У меня не совсем бухгалтерский подход к налогам: я не люблю смотреть на них исключительно с точки зрения законодательства — кто когда и сколько должен заплатить государству. Я, скорее, подхожу комплексно, потому что такой же предприниматель, как и вы», — налоговый консультант и главный бухгалтер Мария Шумская не любит мыслить шаблонно и попыталась научить этому участников конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START». Эксперт объяснила, почему важно любить цифры. Обязательно к прочтению для начинающих предпринимателей, но и опытным не повредит освежить память.

«Поверьте: самый главный в вашей команде — это бухгалтер»

— Я получила большой опыт в своей компании, а до этого работала в крупных компаниях в сфере строительства, грузоперевозок, оптовой и розничной торговли. Знаний и опыта по выстраиванию и управлению бизнес-процессами я получила за это время немало. Я понимаю, как на бизнес смотрит собственник, и как — бухгалтер. Лучше всего, когда эти взгляды совпадают.





Начну с того, что эффективность команды — это самое важное для роста и развития компании, более высокой выручки. И поверьте: самый главный в вашей команде — это бухгалтер. Сегодня я оцифровываю бизнесы и помогаю избежать налоговых рисков: далеко не все задумываются о том, что любые наши действия могут привести к последствиям в будущем. Поэтому классный специалист-бухгалтер в компании — это, как минимум, безопасность бизнеса в будущем.

Перфекционизм бухгалтеров заставляет их следить за порядком и отсутствием хаоса в бизнесе. А достигнуть порядка удается не всем. И чтобы начать наводить этот порядок, необходимо четко, понимать, какой у бизнеса, у предпринимателя статус:





Но есть и то, что нас объединяет: мы все с вами хотим играть в игру под названием бизнес. А у любой игры есть правила. Но часто мы, к сожалению, начинаем играть, не читая их. И вспоминаем об этом, когда в игре пошел сбой.

Если представить, что бизнес — реальная игра, то у нее должен быть ведущий. В нашем случае — это государство. И оно говорит, что есть: раунды, в которых мы с вами играем; статус игрока, который зависит от уровня его прокаченности; есть плата за участие в игре (налоги)…





То есть мы все с вами должны платить налоги, чтобы иметь право заниматься тем, что нам нравится. Если мы нарушаем правила — будет наказание. И сколько денег нужно отдавать государству, зависит именно от вашего статуса. Чем выше статус, тем больше нужно платить за право продолжать игру. А бухгалтер — это самый опытный игрок команды, который отлично знает правила и следит за их обновлением.





И тут мы подходим к самому главному: в чем цель игры? Это, конечно же, прибыль. И нужно ее правильно посчитать. Многие допускают ошибки, не считая свои доходы и расходы, а ведь формула расчета прибыли всем известна и понятна:





И в этой формуле важна простая истина, о которой часто забывают: если вы договорились что-то продать, а потом у кого-то что-то купить, — эти договоренности нужно оформлять. И юрист вам расскажет, как это правильно сделать.





Почему все работает именно так?

Итак, у нас с вами есть три основные статуса, в которых мы можем зарабатывать: самозанятый, индивидуальный предприниматель и организация. Попробуем подойти к ним с точки зрения не налогообложения, а того, как влияет наш рост и развитие на эти налоги. Соответственно, у нас есть всего 6 вариантов: два варианта для самозанятых, два варианта для индивидуальных предпринимателей и два варианта для организаций.





А теперь посмотрим с точки зрения регулятора на это все: физическое лицо решило выйти из найма, оно явно хочет попробовать, что такое бизнес — дадим ему возможность пойти в самозанятые, чтобы прочувствовать подходит или нет. И дальше, если все хорошо, человеку дают возможность чуть-чуть масштабироваться — до 3 человек: чтобы понять, а может ли он управлять. Одно дело — классно делать свою задачу, но для того, чтобы научиться управлять, нужно время. Поэтому регулятор дает право быть в статусе индивидуального предпринимателя и, научившись, превысив все необходимые пороги, доступные лимиты, человек переходит в статус юрлица. Где у нас снова есть право адаптироваться про разные условия игры, потому что на разных системах налогообложения разный подход.





К сожалению, из моего опыта 90% субъектов хозяйствования, собственников бизнеса никогда с этой точки зрения не размышляли. А очень полезно подумать, почему в Беларуси установлен именно такой подход в развитии предпринимательства. Когда понятна логика, становится проше работать и расти.

И чтобы понять, какой вариант статуса и налоговой нагрузки вам сейчас подходит, нужно все хорошо рассчитать. Нужно, что у вас получалась максимальная прибыль.





Кроме того, далеко не для всех видов деятельности или оборотов теперь можно использовать ИП или статус самозанятого — это тоже нужно учитывать.

«Самое главное — четкий план и конкретная цель»

И самое важное, что я хочу сказать: почему мы все время бежим, как белка в колесе? Потому что у нас с вами нет четкого плана, куда мы идем. Еще в начале выступления я сказала, что самое главное в бизнесе — это не команда. Она важна, не спорю. Но все-таки выше всех — финансы. Когда есть четкий план с цифрами и конкретная денежная цель, все будет работать намного лучше.





Только при таком подходе я могу как собственник спланировать не только прибыль компании, но и собственные дивиденды, чтобы не терять привычный комфорт и жить спокойно, чтобы думать не о деньгах, а о развитии бизнеса. Для этого необходимо конкретное количество клиентов, конкретное количество продаж, конкретный бюджет на маркетинг, конкретное количество членов команды, которое помогает мне достигать нужной выручки.

Бизнес — это игра, в которую можно научиться играть хорошо и даже виртуозно. Главное — понимать, зачем вы это делаете.



