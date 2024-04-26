|
Что включает в себя обновления Концепции нацбезопасности в Беларуси?
26.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске завершилось VII Всебелорусское народное собрание. Во второй день форума утвердили обновленные Концепцию о национальной безопасности и Военную доктрину – это стратегические документы, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Так широко раньше обсуждали только Конституцию. Теперь и концепцию о национальной безопасности. Это белорусский ответ на геополитические изменения в мире. Глава государства отметил: наступило время говорить откровенно.
Делегаты народного вече пришли к единому решению – утвердить обновленный стратегический документ.
«Этот документ показывает открытость нашего государства, говорит о том, что весь народ должен понимать, что происходит в мире, какая геополитическая обстановка. Весь народ должен при необходимости встать на защиту своей страны», – заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Обновленную Концепцию белорусы обсуждали на протяжении года. Дискуссии шли на общественных площадках.
В новой, четвертой редакции, единогласно утвердили и Военную доктрину. Над проектом больше года работали практически все госорганы, ученые и парламентарии. Документ скорректировали под влиянием времени и обстановки в мире. На его основе вскоре переработают план обороны государства.
Обновленное Всебелорусское народное собрание будет собираться каждый год. Президиум народного вече – раз в шесть месяцев. Он же и будет определять повестку будущих народных форумов. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в Конституционном статусе. Это означает, что все его решения обязательны для исполнения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концепция – это белорусский ответ на геополитические изменения в мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)