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Что включает в себя обновления Концепции нацбезопасности в Беларуси?

26.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что включает в себя обновления Концепции нацбезопасности в Беларуси?
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Минске завершилось VII Всебелорусское народное собрание. Во второй день форума утвердили обновленные Концепцию о национальной безопасности и Военную доктрину – это стратегические документы, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Так широко раньше обсуждали только Конституцию. Теперь и концепцию о национальной безопасности. Это белорусский ответ на геополитические изменения в мире. Глава государства отметил: наступило время говорить откровенно.

«Споры были, стоит ли нам все это выносить на публичное обсуждение. Тогда было принято решение: «А нам то что бояться? Ведь главная задача – противостоять, если нужно будет», – отметил Лукашенко.

Делегаты народного вече пришли к единому решению – утвердить обновленный стратегический документ.

Уверен, принятые решения послужат прочной основой для сохранения белорусского народа как уникальной исторической общности и приумножения национального достояния, созданного целыми поколениями», – заключил Лукашенко.

«Этот документ показывает открытость нашего государства, говорит о том, что весь народ должен понимать, что происходит в мире, какая геополитическая обстановка. Весь народ должен при необходимости встать на защиту своей страны», – заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Проект обновили больше чем на 70%. Теперь в нем девять сфер национальной безопасности: от политической и военной до информационной и новой – биологической. Скорректировали терминологию и добавили понятий. Определили и новые угрозы.

«В числе наиболее значимых стоит выделить деструктивное идеологическое воздействие на население, вмешательство извне в организацию и проведение выборов, нарушение киберустойчивости государственных информационных систем, неспособность обеспечить на уровне оборонной достаточности потребность в военной организации государства», – добавил Александр Вольфович.

Обновленную Концепцию белорусы обсуждали на протяжении года. Дискуссии шли на общественных площадках.

«Под руководством главы государства было создано около 70 таких площадок. Все возникающие вопросы и предложения учитывались, поэтому на сегодняшний день мы пришли к тому, что все проблемы и вопросы были учтены», – отметил заместитель начальника узла по идеологической работе управления связи Вооруженных сил Беларуси Станислав Божичко.

В новой, четвертой редакции, единогласно утвердили и Военную доктрину. Над проектом больше года работали практически все госорганы, ученые и парламентарии. Документ скорректировали под влиянием времени и обстановки в мире. На его основе вскоре переработают план обороны государства.

«Самое главное новшество, что мы четко определили и выстроили индикаторы. Вооруженный конфликт может быть внутренний или внешний. И мы дали на всех этапах те индикаторы, которыми мы теперь будем пользоваться и определять, на каком этапе мы находимся, какие будем принимать решения, что необходимо докладывать главе государства, Всебелорусскому народному собранию», – сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Обновленное Всебелорусское народное собрание будет собираться каждый год. Президиум народного вече – раз в шесть месяцев. Он же и будет определять повестку будущих народных форумов. Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в Конституционном статусе. Это означает, что все его решения обязательны для исполнения.



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Теги: Минск
 
 
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